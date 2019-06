Steak haché. (Illustration) — M.LIBERT/20 MINUTES

Encore un week-end de trois jours. Pour ne pas être en rade de conversation, voici ce qu’il ne fallait pas rater ce vendredi dans l’actualité que vous soyez à Colioure ou à Autun.

780 tonnes de steaks de mauvaise qualité ont été vendues depuis juillet 2018 à des organismes caritatifs pour les plus démunis comme la Croix-Rouge, Les Restos du cœur, le Secours populaire ou les Banques alimentaires. Provenant de Pologne, la viande a été achetée dans le cadre d’un marché public de 5,2 millions d’euros, financé par le Fonds européen d’aide aux plus démunis. 1.500 tonnes ont été achetées, 780 livrées à une entreprise française, se servant d’une autre société française comme intermédiaire. C’est quoi exactement des « faux steaks » ? Comment est-il possible de frauder de la viande ? 20 Minutes fait le point sur cette affaire.

Les conseils du jour : Comment surveiller les enfants dans une piscine privée?

Un nouveau long week-end se profile, et avec lui l’envie de profiter du soleil et d’aller piquer une tête. Mais si les baignades sont synonymes de détente, elles peuvent aussi se révéler dangereuses, voire fatales. Ainsi, l’été dernier, entre le 1er juin et le 30 août, 492 morts par noyades ont été comptabilisées par l’agence Santé Publique France. Cette enquête avait mis en évidence la forte hausse du nombre de noyades accidentelles d’enfants de moins de 6 ans (332 contre 180, +85 % depuis 2015). Christian Poutriquet, vice-président de la Fédération française de sauvetage et secourisme (FFSS), met notamment en garde contre les piscines privées, où ont eu lieu 77 % des 22 noyades mortelles d’enfants de moins de 6 ans. Voici trois conseils pour éviter un accident.

La fake news du jour :Des Afghanes plus libres dans les années 1970? Pourquoi cette photo d’étudiantes à Kaboul ne le prouve pas

Des étudiantes à Kaboul dans les années 1972. - Laurence Brun/GAMMA RAPHO

Les femmes afghanes étaient-elles plus libres dans les années 1970 qu’aujourd’hui ? C’est ce que veulent prouver certains internautes, en opposant deux images : une photo prise en 1972 à Kaboul montrant des étudiantes vêtues de minijupes et une seconde photo prise dans la capitale afghane en 2012, montrant un groupe de femmes portant une burqa. En 2017, selon le Washington Post, un des conseillers de Donald Trump aurait même utilisé la première image pour convaincre le président d’envoyer plus de troupes américaines en Afghanistan. Pourtant, l’histoire racontée par ces deux photographies n’est pas si simple.

Elle l’a emporté d’un cheveu. Avec 37,9 % des voix, contre 37,5 % en faveur de Clément, Whitney a remporté la huitième saison de The Voice diffusée en direct ce jeudi sur TF1. Quand, aux alentours de 1 h du matin, un journaliste lui apprend que seul 0,4 % sépare son score de celui de son dauphin, l’étudiante montpelliéraine répond que cela ne l’étonne pas. « Clément n’a pas démérité. C’est un des plus grands bosseurs que j’ai vu de ma vie », glisse-t-elle face aux médias venus recueillir sa réaction à chaud. Malgré la fatigue – en plus du stress qui retombe, elle a directement enchaîné par une séance photo avec Mika, son coach, et n’a pas eu de répit avant de répondre aux questions – elle joue le jeu de l’interview en table ronde. Plutôt que de livrer des paroles convenues, elle laisse sa spontanéité s’exprimer.

La vidéo du jour : La tempête Miguel a fait au moins trois morts en Vendée

