La SPA lance une nouvelle campagne contre l’abandon avant les vacances

Ce chien abandonné en forêt est le visage de la — Capture d'écran YouTube / SPA

« Cet été, faites taire les souffrances de l’abandon. » Avec ce slogan sur une affiche à côté d’un chien en détresse, la SPA a lancé ce jeudi sa nouvelle campagne contre l’abandon des animaux de compagnie durant la période estivale.

Jappements, cris de douleur et d’angoisse, hurlements… L’association a aussi posté une courte vidéo sur YouTube de ce même chien seul en forêt. « Justifiée par une réelle augmentation des abandons, la mobilisation de tous contre ce fléau est plus que nécessaire », commente Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA dans un communiqué.

Les abandons ont augmenté de 28 % depuis le début de l’année

« Parce que les plaintes émises par un animal en détresse sont déchirantes, il est urgent de se mobiliser », insiste-t-il. La SPA compte sur cette campagne pour « sauver un maximum d’animaux ».

Elle a en effet enregistré 28 % d’abandons de plus que l’an passé depuis le début de l’année dans ses 62 refuges et Maisons SPA, « une vague inédite ». En 2018, 14.871 chiens et chats avaient été abandonnés directement dans les refuges de la SPA.