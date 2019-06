Les urgentistes étaient mobilisés le 6 juin à Paris pour dénoncer leurs conditions de travail. — ISA HARSIN/SIPA

Les annonces d'Agnès Buzyn n’ont pas suffi. Les urgentistes sont appelés à une nouvelle journée de mobilisation mardi 11 juin. Lancée de Paris à la mi-mars, la grève a pris de l’ampleur et a gagné l'ensemble du territoire. Les professionnels médicaux et paramédicaux dénoncent un manque d’effectifs, un manque de temps pour les patients, la hausse des agressions et réclament une augmentation de leurs salaires.

Vous travaillez dans un service d’urgences ? Racontez-nous vos conditions de travail. Participez-vous à la grève ? N’oubliez pas de préciser votre métier et le lieu où vous exercez. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.