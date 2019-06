Image d'illustration d'une petite voiture. — Pixabay/Alondav

Qui dit week-end de trois jours, dit embouteillages au retour (et à l’aller, mais ça ne rimait pas). Des ralentissements sont à prévoir partout en France pour ce week-end prolongé, rappelle Bison Futé ce vendredi (les prévisions complètes sont à suivre ici).

Les Français seront nombreux sur les routes pour ce week-end de Pentecôte. Pour les chanceux qui partent dès ce vendredi, Bison Futé voit orange dans le sens des départs, et même rouge en Ile-de-France, principalement sur l’A10 en direction du sud. Dans cette zone, la circulation s’annonce compliquée entre 10 heures et 22 heures. L’organisme conseille de quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 12 heures, et d’éviter de circuler aux abords des grandes métropoles en particulier celles d’Aix-en-Provence, Tours et Bordeaux entre 15 heures et 19 heures.

Orange et rouge sur les retours

Même configuration pour les vacanciers ayant choisi de partir samedi. Les automobilistes seront nombreux au départ de l’Ile-de-France. « Quittez l’Ile-de-France avant 8 heures du matin et évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles en particulier celles du Mans, Toulouse et Lyon entre 8 heures et 11 heures », prévient Bison Futé. Partout ailleurs, la circulation sera fluide.

Enfin, lundi, il faudra penser à rentrer… mais pas n’importe quand, prévoit l’organisme. Dans le sens des retours lundi, les difficultés de circulation sont attendues dans l’après-midi jusqu’en début de soirée. Les dernières difficultés pourraient perdurer jusque 22 heures aux abords des grandes métropoles. ​Zone rouge de Caen à Rouen entre 15 heures et 18 heures, au péage de Saint-Arnoult entre 14 heures et 23 heures, d’Orange à Lyon entre 16 heures et 22 heures, de Carcassonne à Toulouse entre 15 heures et 17 heures, de Lançon-Provence à Orange entre 12 heures et 15 heures.