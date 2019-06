Laurent Wauquiez — JEEP.VIDON/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Sous pression, Laurent Wauquiez a démissionné de la tête des Républicains ce dimanche. « Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires. Il faut que je prenne mes responsabilités : (…) je vais prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains », a annoncé dimanche sur TF1 le patron de la droite, une semaine après la défaite historique du parti (8,48 %) au scrutin européen.

Boeing a annoncé dimanche que certains de ses moyen-courriers 737, dont la version remotorisée MAX, pouvaient présenter une pièce défectueuse sur leurs ailes. L’avionneur précise ne pas avoir été informé de problème en vol lié à ce défaut. Le constructeur américain, qui traverse une crise sans précédent avec l’immobilisation au sol de toute la flotte MAX depuis mi-mars, explique avoir été informé par un de ses sous-traitants d’un lot défectueux du mécanisme permettant de déployer les becs de bord d’attaque sur les ailes. Le bec de bord d’attaque d’un avion est un dispositif très important pour le décollage et l’atterrissage car il est destiné à améliorer le glissement de l’air sur l’aile et donc l’aérodynamique de l’avion.

Vondrousova et Konta avaient pourtant fait des efforts sur le Lenglen, en gagnant leur huitième en respectivement 59 minutes et 1h24. Et puis, Wawrinka et Tsitsipas ont fait durer le plaisir. Conséquence ? Benoît Paire et Kei Nishikori ont commencé leur match à 19h30. Ils seront donc à nouveau sur le cours ce lundi. Il y aura donc deux Français en deuxième semaine. Merci Stan.