Illustration d'été chaud. — KONRAD K./SIPA

Météo France estime qu' «une grande partie de l'Europe devrait connaître des températures plus chaudes que la normale» cet été.

L'institut ne donne pas de précisions sur les précipitations.

Les prévisions saisonnières ne permettent pas de prévoir les vagues de chaleur ou les canicules, prévient Météo France.

Quel temps fera-t-il pour les vacances ? On se souvient que l’été 2018 a été le deuxième le plus chaud de l’histoire en France, derrière 2003. Pour cette année, Météo-France a donné quelques indications lors d’un bulletin de prévisions publié mercredi dernier.

« Alors que l’été météorologique débute ce samedi 1er juin, notre dernier bulletin de prévision saisonnière pour les mois de juin-juillet-août vient d’être publié : une grande partie de l’Europe devrait connaître des températures plus chaudes que la normale », est-il précisé.

« Des conditions plus sèches et plus chaudes que la normale »

« Des conditions anticycloniques devraient dominer la période sur la France et une grande partie de l’Europe, avec des températures supérieures aux normales. Aucun scénario ne se dégage en revanche pour les précipitations », indique Météo France. « Autour de la Méditerranée orientale, le temps pourrait être plus instable et plus frais, tandis que le nord de l’Europe devrait connaître des conditions plus sèches et plus chaudes que la normale ».

L’institut public prévient : « Les prévisions saisonnières ne permettent pas de prévoir les vagues de chaleur ou les canicules mais de dégager des grandes tendances pour les trois mois à venir ».