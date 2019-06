Manifestation de «gilets jaunes» le 1er juin 2019 à Paris. — Francois Mori/AP/SIPA

Vous avez profité du beau temps et vous avez bien fait. Si vous avez besoin d’un coup de pouce pour vous reconnecter, voici les informations qu’il ne fallait pas rater ces dernières 48 heures.

1. Le mouvement des « gilets jaunes » au plus bas mais toujours dans la rue

Une manifestation des «Gilets Jaunes» le 1/06/2019 à Paris. (Photo by FRANCOIS GUILLOT / AFP) - AFP

Samedi, 9.500 manifestants (dont 1.500 à Paris) ont été dénombrés par le ministère de l’Intérieur pour l’acte 29 des « gilets jaunes », soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Un recul qui n’a pas découragé les manifestants d’organiser ce dimanche une « marche des mutilés » à Paris : « éborgnés « et autres blessés des « gilets jaunes » en tête, entre 300 et 400 personnes ont défilé dans le calme entre la Bastille et Nation pour dénoncer les « mutilations policières » et réclamer l’interdiction des lanceurs de balle de défense (LBD) et de certaines grenades lacrymogènes « inutilement dangereux ».

Au même moment, le secrétaire d’Etat à l’Intérieur Nunez a toutefois déclaré au micro du Grand Jury sur RTL/LCI/le Figaro ne pas « avoir de regret » sur la gestion des manifestations de « gilets jaunes », estimant que « ce n’est pas parce qu’une main a été arrachée, parce qu’un œil a été éborgné » qu’il y a eu faute des forces de l’ordre.

2, Le philosophe Michel Serres est décédé samedi

Michel Serres, philosophe et Académicien, le 19 mars 2014 - IBO/SIPA

Le philosophe Michel Serres, figure intellectuelle appréciée du grand public pour ses réflexions teintées d’optimisme sur l’éducation et l’écologie, est décédé samedi à l’âge de 88 ans. « Il est mort très paisiblement à 19 heures entouré de sa famille », a annoncé à l’AFP son éditrice Sophie Bancquart, des éditions du Pommier.

Ecrivain et historien des sciences, ce membre de l’Académie française s’est intéressé à toutes les formes du savoir, scientifique comme littéraire, anticipant les bouleversements liés aux nouvelles technologies de la communication.

Les hommages ont afflué ce dimanche, politiques, intellectuels et artistes saluant tant son « savoir » immense, que sa « chaleur » et son « humanisme ».

3. Deux nouveaux djihadistes français condamnés à mort en Irak

Illustration: Le drapeau de Daesh. - AP/SIPA

Deux Français ont été condamnés à mort ce dimanche en Irak, après le rejet des allégations de torture émises par l’un d’eux, portant à neuf le nombre de djihadistes français ayant écopé de la peine capitale en une semaine de procès qui font débat. Fodil Tahar Aouidate, 32 ans, et Vianney Ouraghi, 28 ans, ont été reconnus coupables d’appartenance au groupe Etat islamique (EI), passible de la peine capitale en Irak – que l’accusé ait ou non combattu. En tout, 12 hommes transférés ensemble de Syrie fin janvier sont jugés à Bagdad depuis dimanche dernier.

4, La présidentielle du 4 juillet annulée de facto en Algérie

Les manifestations se poursuivent en Algérie sur fond de limogeages de symboles du régime Bouteflika déchu et d'arrestations. - Mosa'ab Elshamy/AP/SIPA

Le Conseil constitutionnel en Algérie a annulé de facto ce dimanche l’élection présidentielle prévue le 4 juillet après avoir invalidé les dossiers des deux seuls candidats à la succession du président Abdelaziz Bouteflika, Le Conseil a précisé qu’il revenait au chef de l’Etat par intérim de « convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu’à l’élection du président de la République et la prestation de serment ». Il suggère ainsi la prolongation du mandat du président par intérim, Abdelkader Bensalah, nommé le 9 avril après la démission d’Abdelaziz Bouteflika.

5, Neymar accusé de viol se défend sur Instagram

Neymar contre-attaque. Après la plainte pour viol déposée par une jeune femme à Sao Paulo à propos de faits présumés survenus à Paris, le joueur brésilien, superstar du PSG et de la Seleçao, a clamé son innocence ce dimanche, dénonçant un « piège ».

Le dépôt de plainte, confirmé à 20 Minutes, a été révélé samedi sur un site brésilien, Uol. La plaignante, dont l’anonymat est jusqu’ici préservé, accuse le joueur du PSG de s’être montré « agressif » et d’avoir « fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle […] sans son consentement » mi-mai.

« On m’accuse de viol, c’est un gros mot, c’est très fort, mais c’est ce qui se passe », a regretté Neymar dans une vidéo de sept minutes publiée sur Instagram.