Alexandre Benalla vient aider Marcel Campion sur la foire du Trône

Si ça se trouve, Alexandre Benalla n’a jamais autant travaillé que depuis un an et la révélation des vidéos où on le voit frapper des manifestants, place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris, après les manifestations du 1er mai 2017. Cette fois, c’est avec Marcel Campion, « le roi des forains », qu’il semble faire affaire.

Les deux hommes apparaissent sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 1er juin et repérée par le Huffington Post. « Je l’apprécie car beaucoup de gens qui travaillent dans la sécurité m’ont dit qu’il était valable. Alors je lui ai demandé son avis. Comme la foire du Trône va se terminer et qu’il y a encore deux-trois problèmes au niveau de la sécurité, j’ai demandé à Alexandre qu’on fasse le tour de la foire, qu’il regarde et il me dira dans quelque temps ce qu’il en pense », dit Campion.

⚡📽🇨🇵 Alexandre #Benalla devient Monsieur "Sécurité" de Marcel Campion, après leur rencontre le 24 Mai Le «roi des manèges» confirme aujourd'hui dans cette vidéo leur collaboration en matière de sécurité.

✴️Vidéo en date du 1er Juin 2019. pic.twitter.com/3CWXg1Htnz — Le Général (@leGneral2) June 1, 2019

Nos confrères expliquent que Le Figaro avait déjà relaté une rencontre entre Marcel Campion et Alexandre Banalla lors d’un dîner. Visiblement les deux hommes se sont plu.