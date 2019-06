Un jour condamnation, il réagit publiquement. Le Britannique Ian Bailey,condamné en son absence en France pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, a de nouveau clamé son innocence dans un entretien avec la chaîne de télévision publique irlandaise RTE diffusée samedi. La productrice française a été tuée à 39 ans la veille de Noël 1996 en Irlande.

Cette condamnation « m’indiffère », a déclaré l’ex-journaliste pigiste de 62 ans à RTE, qui l’interrogeait sur le marché de Skibbereen (sud-ouest de l’Irlande) où il tient un stand. Interrogé sur la possibilité d’être arrêté, il a répondu : « C’est un jour férié (en Irlande) lundi, mais mardi quelqu’un pourrait frapper à ma porte ».

Il a ajouté attendre que « quelqu’un en Irlande intervienne et ait le courage de dire la vérité en admettant qu’il sait que ce n’est pas moi ». « C’est ce que je demande. Parce que je sais qu’il y a des gens dans ce pays qui savent que ce n’était pas moi, et je sais qu’ils le taisent, et ma prière est que la vérité éclate ».

