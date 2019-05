L’hôpital Sharp Mary Birch de San Diego a annoncé que Saybie est rentrée chez elle mi-mai, après cinq mois passés aux soins intensifs. La fillette née à seulement 23 semaines et trois jours pesait seulement 245 grammes. — HO / Sharp HealthCare. / AFP

Que vous soyez au soleil à Ars-en-Ré ou en balade à Saint-Pierre-de-Chartreuse, voici les infos qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi.

Il n’a pas donné de date mais le rendez-vous est pris. Dans une interview publiée ce vendredi dans Le Parisien, le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz a annoncé que des policiers mobilisés sur des manifestations de « gilets jaunes » seraient renvoyés devant le tribunal correctionnel d’ici à la fin de l’année. « À ce stade, aucun policier ou gendarme n’a été mis en examen. Un policier a été placé en garde à vue dans une affaire où un manifestant a été blessé et hospitalisé, mais l’enquête est toujours en cours », précise toutefois le magistrat. Sur les 174 enquêtes ouvertes, 57 dossiers ont été clôturés. Parmi eux, huit ont nécessité l’ouverture d’une information judiciaire et les investigations ont été confiées à un juge d’instruction. L’annonce du magistrat a suscité la colère des syndicats policiers. On vous explique pourquoi.

Tommy l'ex-mule vit désormais en Ariège. - Libre en Barguillère

« Foin et câlins à volonté ! » Tommy le cheval a laissé derrière lui son passé de « mule » et se requinque dans l’Ariège. Quand les agents des douanes de l’Aude l’ont retrouvé dans une bétaillère au mois de mars, il était squelettique et hagard. Trimballé dans toute l’Europe, l’animal servait de couverture à un trafiquant de drogue colombien domicilié en Espagne. Son seul horizon était son van. Dans l’unique balle de foin à sa disposition, les douaniers ont retrouvé 35 kg d’herbe de cannabis.

La bonne nouvelle du jour : We Love Green a trouvé la solution pour mettre fin aux files d'attente aux toilettes des femmes

Si on ne l’a pas expérimenté, on en a au moins été témoin : le temps d’attente aux toilettes publiques est toujours plus long pour les femmes. En moyenne, elles doivent patienter 30 fois plus longtemps que les hommes. « Il y a une inégalité absolument flagrante au quotidien », dénonce Nathalie des Isnards, fondatrice de la start-up madamePee. Au festival We Love Green, les femmes auront leur propre pissotière.

La vidéo du jour : Saybie, bébé prématuré de 245 grammes à la naissance, a quitté l'hôpital

Un hôpital californien a annoncé ce mercredi la naissance du plus petit bébé à être venu au monde en vie, une fille qui pesait seulement 245 grammes à la naissance. L’enfant, surnommée Saybie par le personnel de l’hôpital Sharp Mary Birch de San Diego, est rentrée chez elle mi-mai, après cinq mois passés aux soins intensifs.

Ce tour de l’info ne serait pas complet sans l’écoute de notre podcast d'actualitéMinute papillon !.