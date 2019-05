Electricité, gaz, impôts, soldes... Ce qui change au 1er juin

Le passage du gaz B au gaz H va nécessiter des ajustements. — F.Scheiber / 20 Minutes

Electricité, gaz, soldes téléphone fixe ou encore impôts… Comme à chaque début de mois, 20 Minutes fait le point sur tous les changements à venir, et le mois de juin ne fait pas exception.

Hausse des prix de l’électricité

Les tarifs réglementés de l’électricité vont progresser comme prévu de 5,9 % TTC en moyenne, dès le 1er juin, selon une décision publiée ce jeudi au Journal officiel. Cette hausse concerne les tarifs bleus résidentiels et les tarifs bleus professionnels. Elle devrait coûter en moyenne 85 € par an pour les foyers. Les tarifs « sont fixés conformément à (…) la proposition de la Commission de régulation de l'énergie du 7 février » pour une entrée en vigueur dès ce samedi 1er juin, selon cette décision des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Economie.

Le tarif réglementé d’électricité, appliqué par EDF à environ 25 millions de foyers, est fixé selon une formule de calcul complexe qui prend notamment en compte l’évolution du prix du marché de gros qui a augmenté ces derniers temps. La recommandation de la CRE d’une hausse des tarifs réglementés de 5,9 % TTC avait « vocation » à s’appliquer dès le 1er mars, mais le gouvernement avait indiqué qu’il ne suivrait pas la recommandation du CRE en période hivernale, en pleine contestation des « gilets jaunes ».

Baisse des tarifs du gaz

Bonne nouvelle pour les particuliers, les tarifs du gaz vont baisser à partir du 1er juin : de 0,2 % pour les personnes qui utilisent le gaz pour leur cuisine, de 0,5 % pour le chauffage au gaz et enfin de 0,3 % pour le gaz de cuisson et l’eau chaude.

ENGIE a mis en place un dispositif exceptionnel pour garantir un tarif réglementé de gaz naturel sans augmentation jusqu’à fin juin 2019. Au total, depuis décembre 2018, les tarifs du gaz auront baissé au 30 juin 2019 de 5,3 %.

Les dates des soldes changent… Pour certains départements

Les magasins, mais également les sites de ventes en ligne, se préparent avant le lancement des soldes​ d’été qui auront lieu pendant six semaines du 26 juin au 6 août.

🛍 [#Soldes] Les soldes d'été 2019 débuteront le mercredi 26 juin, pour une durée de 6️ semaines !

⚠️ Cette date peut varier dans certains départements.

Plus de détails 👉 https://t.co/uCMQbawHqO

Le point en image ⬇️ pic.twitter.com/aKA7v3UhT2 — service-public.fr (@servicepublicfr) May 28, 2019

Mais dans certains départements, les dates des soldes ont été légèrement modifiées : du 3 juillet au 13 août dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, du 10 juillet au 20 août en Corse, du 17 juillet au 27 août à Saint-Pierre-et-Miquelon, du 28 septembre au 8 novembre en Guadeloupe, du 3 octobre au 13 novembre en Martinique et en Guyane et du 12 octobre au 22 novembre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Décision sur le numéro de téléphone fixe à vie

Le 7 juin doit s’achever la consultation nationale sur les téléphones fixes pour savoir si les Français souhaitent se voir attribuer un numéro de téléphone fixe à vie. Ce dernier ne changerait pas, même en cas de déménagement.

@Arcep a ouvert une consultation publique sur la question de la dégéographisation des indicatifs téléphoniques. Vers un numéro de téléphone fixe à vie ? Une consultation en ligne pour donner votre avis !https://t.co/skDMXdNhMW — DILA (@DILA_officiel) May 6, 2019

Dernière ligne droite pour les impôts

Si vous résidez dans la troisième zone, c’est-à-dire dans les départements allant du numéro 50 aux numéros 974/976, vous avez jusqu’au 4 juin pour effectuer votre déclaration de revenus en ligne.