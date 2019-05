Le principal suspect de Lyon — AFP Photo / service de police

Mohamed Hichem M. va être présenté à un juge d’instruction afin d’être mis en examen.

Inconnu des services de police, le jeune homme de 24 ans est suspecté d’avoir déposé un colis piégé devant une boulangerie, il y aune semaine, à Lyon.

Quatorze personnes ont été blessées, fait savoir le procureur de la République de Paris dans un communiqué.

Placé en garde à vue lundi matin, Mohamed Hichem M. va être présenté ce vendredi à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen, indique le procureur de la République de Paris dans un communiqué. Une information judiciaire va être ouverte pour tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste criminelle et fabrication, détention et transport d’explosif en relation avec une entreprise terroriste, ajoute Rémy Heitz. Le parquet, précise-t-il, va requérir le placement en détention provisoire du principal suspect de l' attentat de Lyon, dans lequel 14 personnes ont été blessées.

Alors qu’il se montrait peu loquace devant les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire et de la DGSI, le jeune homme de 24 ans, inconnu des services de police et de la justice mais se trouvant en situation irrégulière sur le territoire, a finalement reconnu avoir prêté allégeance «en son for intérieur» à Daesh et avoir déposé, vendredi dernier, devant une boulangerie le colis piégé qu’il avait confectionné, poursuit le magistrat. Plusieurs indices retrouvés par les enquêteurs allaient dans ce sens : l’exploitation de son ordinateur « a mis en évidence des recherches sur Internet révélant un intérêt pour les thèses djihadistes et l’activité de l’état islamique ».

De nombreux indices retrouvés

Par ailleurs, lors de la perquisition de l'appartement où il vivait avec ses parents à Oullins (Rhône), les enquêteurs ont retrouvé des produits permettant de fabriquer du TATP. Dans la cuisine, ils ont découvert « une bouteille d’eau oxygénée, une bouteille d’acide chlorhydrique, une bouteille d’ammoniaque, un sac kraft contenant de nombreuses piles, un kit de survie et du fil électrique ». Ils ont aussi saisi « une gourde de vélo contenant des traces de TATP, quatre télécommandes, des circuits électriques, un lot de seringues, des lots de fils électriques, des billes d’aciers, des vis et des bouteilles avec des traces d’acétone et d’acide chlorhydrique », énumère le procureur.

Enfin, dans la rue où la bombe a explosé, les enquêteurs ont retrouvé sur des éléments « un profil génétique correspondant à celui de Mohamed Hichem M. », rappelle Rémy Heitz. Les limiers de la Sdat et de la DGSI sont parvenus à déterminer que le suspect s’était rendu à Oullins en exploitant les images des caméras de surveillance de la ville. Ils sont également « parvenus à déterminer qu’un lot de 20 piles, correspondant à celles utilisées pour constituer l’engin explosif, avait été commandé le 7 mai par Mohamed Hichem M. sur un site Internet et livré résidence des Ifs à Oullins ». Ils l’ont interpellé lundi, alors qu'il descendait d'un bus.

Les gardes à vue de ses proches ont été levées « en l’absence d’élément les mettant en cause à ce stade », fait également savoir le procureur.