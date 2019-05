Tommy l'ex-mule vit désormais en Ariège. — Libre en Barguillère

Tommy a été délivré en mars par les douaniers. Le cheval servait de « mule » à un trafiquant de drogue.

Il coule désormais des jours presque paisibles dans un refuge ariégeois.

« Foin et câlins à volonté ! » Tommy le cheval a laissé derrière lui son passé de « mule » et se requinque dans l’Ariège. « Il n’a pas encore un poids normal et quand on le met seul au pré, en moins d’une heure on le retrouve à la maison, comme s’il souffrait d’un syndrome d’abandon », raconte à 20 Minutes Johanna Randavel, la présidente de l’association Libre en Barguillère qui accueille Tommy dans son refuge depuis deux semaines, après son passage de deux mois dans une fourrière équine.

Il faut dire que Tommy part de loin. Quand les agents des douanes de l’Aude l’on retrouvé dans une bétaillère au mois de mars, il était squelettique et hagard. Trimballé dans toute l’Europe, l’animal servait de couverture à un trafiquant de drogue colombien domicilié en Espagne. Son seul horizon était son van. Dans l’unique balle de foin à sa disposition, les douaniers ont retrouvé 35 kg d’herbe de cannabis.

« Avec tout ce qu’il a vécu, il pourrait détester les humains, être agressif, souligne Johanna Randavel. Mais c’est un cheval gentil et affectueux qui recherche sans arrêt les bisous et vous fait les poches pour trouver des sucreries ».

Des papiers et un déménagement en perspective

La préoccupation du moment de la nouvelle propriétaire est de lui trouver des papiers. « Tommy a été pucé en Espagne, c’est pour cela qu’on connaît son nom, mais il est inconnu sur le territoire français et nous devons l’inscrire sur le registre des haras nationaux. »

Johanna jongle d’ailleurs avec les soucis. Elle vient d’apprendre la rupture du bail de location de la maison et des terrains. Elle doit dans les six mois trouver un nouveau point de chute pour Tommy et sa trentaine de congénères. Alors si vous connaissez une ferme à louer du côté de l’Ariège…