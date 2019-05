Les enseignants pourraient faire grève de la surveillance lors de la première épreuve du bac (image d'illustration). — FREDERICK FLORIN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Des Américains militent pour sauver la seule clinique du Missouri où avorter

Il s’agit du dernier acte d’un assaut conservateur contre un droit pourtant garanti par la Cour suprême. Le Missouri pourrait, sauf décision de justice de dernière minute, devenir d’ici samedi le premier Etat américain depuis 1973 à ne plus pratiquer d’avortement,

Sous des pancartes « mon vagin, mon choix » ou « protégeons les avortements légaux », plus d’un millier de personnes ont défilé jeudi à Saint-Louis pour défendre la dernière clinique pratiquant des interruptions volontaires de grossesse (IVG) dans cet Etat de six millions d’habitants. Les autorités locales l’accusent de ne pas coopérer avec une enquête administrative ouverte après la détection de « lacunes » et menacent de ne pas renouveler sa licence d’exploitation, qui expire vendredi soir.

Des syndicats d'enseignants appellent à une grève de la surveillance du bac

« On appelle à une grève de la surveillance mais pas des épreuves. On veut envoyer un signal pour dire à Jean-Michel Blanquer qu’il n’a rien écouté », a indiqué Frédérique Rolet, qui dirige le premier syndicat des professeurs du secondaire Snes-FSU. Cet appel, auquel se sont joints d’autres syndicats (SNALC, CGT…), concerne la surveillance des épreuves de philosophie le 17 juin, premier jour du baccalauréatainsi que l’épreuve écrite de français pour les élèves de Première, qui se déroule le même jour, a ajouté Frédérique Rolet, confirmant une information de franceinfo.

Les Etats-Unis risquent de perdre leur statut de pays ayant éliminé la rougeole

Le nombre de malades infectés par la rougeole depuis le début 2019 a atteint 971 jeudi, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), un record depuis les 963 cas enregistrés sur toute l’année 1992. Le pays pourrait « perdre son statut d’élimination de la rougeole » si l’épidémie se poursuivait au-delà de l’été, ont prévenu jeudi les autorités sanitaires américaines. En 2000, la rougeole a été déclarée « éliminée » aux Etats-Unis, un but qui avait été fixé en 1966 avec le début de la vaccination.