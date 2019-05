Intervention des pompiers après l'explosion d'un colis piégé à Lyon, le 24 mai 2019. Sept personnes ont été blessées. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Mohamed Hichem M., l’Algérien de 24 ans soupçonné d’avoir fait exploser un colis piégé à Lyon vendredi, a reconnu devant les enquêteurs avoir fait allégeance au groupe Etat islamique, a-t-on appris jeudi de source judiciaire, confirmant une information de TF1/LCI.

Il avait déjà admis mercredi avoir conçu le colis piégé dont l’explosion a fait 13 blessés légers dans le centre de Lyon. Sa garde à vue et celle de son frère se poursuivaient jeudi dans les locaux des services antiterroristes à Levallois-Perret, près de Paris, tandis que celles de leurs parents ont été levées en début d’après-midi, « en l’absence d’élément les incriminant à ce stade », a indiqué par ailleurs le parquet de Paris.

Mohamed Hichem M n’est jamais parti en Syrie ou en Irak et n’était pas fiché S. Il ne fréquentait pas non plus de mosquée salafiste sur la région lyonnaise. Il aurait pu se radicaliser depuis quelques semaines, notamment par le biais de ses connexions Internet.