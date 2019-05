Ne cherchez plus, le plus bel homme de France habite à ...

Le Lyonnais Mavryck Clavel a été sacré Mistel Universel France. — Christian Juillard

Ne cherchez plus : le plus bel homme de France réside… à Lyon et il s’appelle Mavryck Clavel. L’étudiant de 18 ans a été sacré samedi soir Mister Universel France, un concours qui désigne celui qui représente le mieux « l’homme français à l’international ».

Dix-sept candidats étaient en lice. Mais c’est finalement le jeune Lyonnais de 18 ans, outsider, qui a le plus séduit le jury, présidé par le danseur Jordan Mouillerac. Louis Grossetie (Aquitaine), Maxime Flament (Nord Pas de Calais), Fabien Mounoussamy (Réunion) terminent dauphins.

Les candidats de mister universel France pic.twitter.com/lEi43J7psS — Myleno (@jjbergerac) May 27, 2019

Le rêve de devenir coiffeur barbier

Le vainqueur prépare actuellement les épreuves du Bac, dans la filière des Métiers du Bois. Il envisagerait de poursuivre ses études avec une formation de Coiffeur Barbier.

La prochaine étape : le concours de Mister Supranational. En décembre, Mavryck Clavel s’envolera pour la Pologne, où il représentera la France face à une quarantaine de candidats venus du monde entier pour décrocher le titre de plus bel homme au monde.