Viktoria Modesta dans le nouveau spectacle du Crazy Horse. — Jora Frantzis/Crazy Horse

Avant de faire le pont de l’Ascension, voici nos immanquables​ pour être au point sur l’actualité du jour. Et ce, que vous soyez à Avignon ou à Millau.

Le test du jour : Quels sont les candidats en lice pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne?

Après un unique mandat de près de cinq ans à la tête de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker va quitter son siège de président de l’organe exécutif de l’Union européenne. Qui va lui succéder ? Comme l’UE peut être parfois rébarbative, on vous propose un jeu rigolo pour trouver le remplaçant de l’ancien Premier ministre luxembourgeois.

La Danoise Margrethe Vestager, l'Allemand Manfred Weber et le Néerlandais Frans Timmermans sont candidats à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. - SIPA/AP

Les témoignages du jour : «Je me suis juré de ne jamais mettre mes enfants en crèche»

« Elevage », « usine à bébés ». Les mots employés par les professionnels de la petite enfance pour décrire les crèches reflètent le profond malaise dans lequel est plongée cette profession. Sous-effectif des encadrants, sureffectif des enfants, manque de moyens… Les griefs sont nombreux et la profession à bout de souffle. Alors, la réforme des normes encadrant l’accueil des tout-petits, que prépare le gouvernement, ne passe pas du tout. Cette réforme cherche notamment à définir des critères précis et nationaux sur le nombre minimal de professionnels et de mètres carrés par enfant (lire encadré). Les professionnels de la petite enfance craignent que cela se fasse au détriment des tout-petits et de leurs conditions de travail qui se sont déjà dégradées.

La voiture du jour : Un automobiliste en uniforme fantaisiste intercepté au volant d’une Porsche siglée «Polizei»

La Porsche interceptée siglée «Polizei» par les gendarmes du Bas-Rhin. - Gendarmerie du Bas-Rhin

Drôle de surprise pour les gendarmes de la brigade de Niederbronn-Reichschoffen, en Alsace. Ces derniers relatent sur leur page Facebook une rencontre improbable. Lundi, peu avant midi, les militaires qui circulaient sur la route départementale RD 1062 à Niederbronn, dans le Bas-Rhin, ont aperçu devant eux une Porsche sérigraphiée « Polizei » mais avec des plaques d’immatriculation… françaises.

Danseuse, Viktoria Modesta n’est pas une femme comme les autres. Car, si pour le Crazy Horse, elle se dénude (classique !) dans son spectacle Showgirl bionique, on est bien loin, ici, des Dita Von Teese, Arielle Dombasle et autres guests passées sur les planches du cabaret parisien. Son portrait à lire ici.

