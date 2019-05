Illustration d'une ampoule allumée. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

L'UFC-Que choisir a décidé de réagir alors que le tarif de l'électricité va augmenter de 5,9% le 1er juin. L’association de défense des consommateurs lance un achat groupé de gaz et d’électricité, révèle Europe 1. L’objectif de cette opération « énergie moins chère ensemble » est de réunir un maximum de personnes pour négocier des prix moins élevés auprès des fournisseurs.

Nouvelle campagne "Energie moins chère ensemble" !

Inscrivez-vous dès maintenant pour faire baisser vos factures d'#électricité et de #gaz ! #emce c'est : stabilité des prix, sécurité juridique et soutien aux énergies renouvelables ! https://t.co/0uxYdyz7O5 pic.twitter.com/TSIRAPkbpv — UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir) May 28, 2019

200 euros de moins sur la facture annuelle en moyenne

L’UFC garantit aussi « une sécurité juridique » à ceux qui choisiront cette offre. L’inscription est gratuite, sans engagement, et se fait sur le site dédié à l'opération jusqu’au 9 septembre prochain. Les participants devraient recevoir les offres personnalisées à partir d’octobre et pourront alors y souscrire ou non.

Ce n’est pas la première fois que l’UFC-Que choisir lance une telle opération. La négociation de gros volumes a déjà fait ses preuves pour tirer les prix vers le bas. « En moyenne, au vu des expériences passées, c’était 200 euros d’économies par souscripteur. Mais c’est une moyenne et plus la consommation est importante, plus les économies seront significatives », assure Cédric Musso, de l’UFC Que choisir. De quoi digérer plus facilement l’augmentation des tarifs prévue ce samedi.