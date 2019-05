Enfants dans un camp de réfugiés en Syrie (Illustration). — Bilal Hussein/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Environ 450 ressortissants français affiliés à Daesh sont détenus par les Kurdes ou retenus dans des camps de réfugiés dans le nord-est de la Syrie, a indiqué mardi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian lors d’une audition devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Il a rappelé que seuls les enfants étaient susceptibles d’être rapatriés en France, s’ils sont orphelins ou si leur mère donne leur accord, Paris s’opposant au retour des hommes et des épouses considérés comme des combattants.

Ex-patron de la chaîne hippique Equidia mis en cause en 2017 par la journaliste Sandra Muller, créatrice du mot-clé « #Balancetonporc », Eric Brion réclame à la jeune femme 50.000 euros de dommages et intérêts, 15.000 euros de frais de justice et la suppression du message divulguant son nom. Considérée par les militantes féministes comme une « procédure bâillon » visant à faire taire les femmes victimes de violences, l’assignation en diffamation est-elle aujourd’hui plus périlleuse pour les hommes qui y ont recours ?

La retraite à 40 ans. Même la CGT n’ose pas y penser. André Villas-Boas, lui, l’a longtemps affirmé. « Il disait en privé qu’il entraînerait jusqu’à 40 ans max, car il n’a pas besoin de l’argent du football pour vivre », souffle un proche. A 41 ans, le Portugais vient pourtant de signer un lucratif contrat à l’Olympique de Marseille. Sans attendre le PowerPoint de Jacques-Henri Eyraud (ce mercredi à 10 heures), on vous présente le nouveau coach de l’OM en six anecdotes.