Johnny Hallyday et son épouse Laeticia en 2015 — Denis ALLARD-POOL/SIPA

Bonsoir, d’Y à Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, c’est l’heure de vos immanquables du jour.

L’article Johnny du jour : l'héritage Hallyday sera bien géré en France

Le tribunal de Nanterre s’est estimé compétent ce mardi pour juger le litige autour de l’héritage de Johnny Hallyday, qui déchire la famille depuis plus d’un an. « La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet (…) est en France » et non aux Etats-Unis, a jugé le tribunal dans sa décision. C’est une victoire importante pour les aînés Hallyday, qui réclament leur part d’héritage depuis plus d’un an alors que leur père a légué l’ensemble de sa fortune à sa dernière épouse et leurs deux filles. L’avocat de Laeticia Hallyday a de son côté indiqué que sa cliente compte faire appel de cette décision. A suivre.

L’info du jour : L'ADN retrouvé sur le colis piégé de Lyon correspond à celui du principal suspect

L’enquête sur l’attaque à Lyon progresse. Les traces d’ADN retrouvées sur la bombe artisanale qui a blessé 13 personnes à Lyon ont commencé à parler. Selon des sources policières, elles ont « matché » avec le principal suspect, Mohamed Hichem M., interpellé lundi matin à Lyon, alors qu’il descendait d’un bus. Cet étudiant en informatique était jusqu’alors inconnu des services de police et de justice. Placé en garde à vue, le jeune homme reste pour l’heure peu loquace.

L’article qui fait réfléchir du jour : Tabagisme et inégalités sociales

Le tabagisme est le facteur de risque majeur de l'infarctus du myocarde chez la femme jeune - ERIC FEFERBERG AFP

Ce mardi, Santé publique France a dévoilé des chiffres très positifs sur la diminution du tabagisme en France : depuis 2016, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé de 1,6 million, dont 600.000 au premier semestre 2018. Mais derrière ces beaux résultats se cachent de profondes inégalités sociales : ainsi, alors que seulement 19,4 % des Français ayant au moins le bac fument, ils sont 28,2 % parmi les non-diplômés. Le pourquoi et le comment d'une inégalité qui fait des morts.

Illustration d'une petite culotte. - Purestock/SIPA

Notre série à l’état liquide sur les fluides sexuels continue. Aujourd’hui, tout, tout, tout vous saurez tout sur la cyprine, l’équivalent féminin du liquide séminal. Saviez-vous, par exemple, qu’elle vient du latin Cyprus ? 20 Minutes vous offre une petite leçon de biologie.

Le fact checking du jour : y a-t-il eu fraude massive aux élections européennes ?

Un bureau de vote à Lyon, le 26 mai 2019. - KONRAD K./SIPA

C’est l’avis du Parti animaliste. Mais qu'en est-il vraiment ? Nos journalistes de fake off ont démêlé le vrai du faux.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Soyez sage et réfléchi et Serdaigle vous accueillera peut-être (car là-bas, ce sont des érudits, qui ont envie de tout connaître). Mais si ce n’est pas le cas, vous pourrez vous consoler en nous suivant sur Facebook et Instagram.