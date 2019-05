Aux Antilles, des associations se battent pour faire baisser les limites de ce pesticide dans l'alimentation. — Pixabay/ Tapisrouge

Des produits plus « propres » dans l’assiette. Les viandes et les poissons consommés aux Antilles devront contenir moins de chlordécone, après la publication d’un arrêté diminuant la teneur autorisée cet insecticide cancérogène utilisé en Guadeloupe et en Martinique.

Utilisée jusqu’en 1993 aux Antilles par les producteurs de bananes, la chlordécone, insecticide cancérogène et perturbateur endocrinien, est toujours présente dans les sols où elle peut persister environ 600 ans et peut se retrouver notamment dans certaines denrées d’origine végétale ou animale ainsi que dans certains captages d’eau.

Objectif « zéro chlordécone »

Selon l’arrêté publié dimanche au Journal officiel, les limites maximales de résidus (LMR), c’est-à-dire la teneur autorisée de chlordécone, sont désormais abaissées à 0,02 mg/kg pour la viande et les produits bovins, porcins, ovins, caprins et la volaille, ainsi que les poissons et crustacés. La teneur dans les viandes bovines avait déjà été réduite en janvier dernier, mais celles pour les viandes porcines, ovines et caprines était par exemple jusqu’alors fixée à 0,1 mg/kg, et celle pour la volaille à 0,2 mg/kg.

Une association guadeloupéenne avait déposé un recours fin juin 2018 devant le tribunal administratif de Paris pour demander l’abrogation d’un arrêté de 2008 fixant des limites autorisées de résidus de chlordécone dans les produits alimentaires, trop hautes, selon elle. Le président de la République a annoncé un objectif « zéro chlordécone » dans l’alimentation, lors de son déplacement aux Antilles en septembre dernier.