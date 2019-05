Une crèche à Clichy (Hauts-de-Seine) — Valinco/Sipa

«Petite enfance en maltraitance», pouvait-on lire sur des panneaux lors de la manifestation du 23 mai contre la réforme des normes encadrant l'accueil des tout-petits dans les crèches pour encourager la création de nouvelles places. La réforme, - que le gouvernement doit mener par ordonnances dans les mois à venir, et dont les modalités précises font encore l'objet d'une consultation-, cherche à définir des critères précis et nationaux sur le nombre minimal de professionnels par enfant et le nombre de mètres carrés par enfant notamment. Les professionnels de la petite enfance craignent que cela se fasse se fasse au détriment des enfants et de leurs conditions de travail qui se sont déjà dégradées.

