Le tabac a fait 75.000 morts en France en 2015. — Pixabay

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires : le tabac a fait 75.000 morts en France en 2015, ce qui représente plus d’un décès sur huit, selon les derniers chiffres officiels, publiés mardi, avant la journée mondiale sans tabac qui aura lieu vendredi 31 mai. « Comme dans la plupart des pays industrialisés, le tabagisme reste la première cause de décès évitables en France », souligne le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’agence sanitaire Santé publique France. Le précédent bilan datait de 2016 et portait sur l’année 2013. Il était de 73.000 morts, soit la même proportion par rapport au nombre total de décès cette année-là (environ 13 %).

Une fillette de 12 ans et un homme de 39 ans ont été tués et une quinzaine de personnes blessées, dont plusieurs enfants, dans une attaque au couteau survenue mardi au Japon, près de Tokyo. L’attaque a eu lieu près d’un parc situé à proximité d’une gare ferroviaire en pleine heure de pointe, alors que des enfants montaient à bord d’un bus scolaire.

Suite et fin du premier tour, mardi, avec notamment une belle journée chez les femmes. La tête de série numéro 1 Naomi Osaka entre en piste, à la recherche d’un troisième titre du Grand Chelem d'affilée à 21 ans. Elle sera suivie sur le court Philippe-Chatrier par Simona Halep. Chez les messieurs, on suivra Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro et Fabio Fognini, qui peuvent tous espérer voir au moins les quarts.