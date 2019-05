Vendredi à Lyon, où une explosion au colis piégé a eu lieu rue Victor-Hugo. — KONRAD K./SIPA

Une cellule d’aide psychologique et de soutien aux victimes a été mise en place dès vendredi soir à Lyon.

Une dizaine de personnes y sont allées ce week-end.

Au-delà du dispositif de soutien d’urgence, une aide aux victimes reste possible à compter de ce lundi.

Peu après l’explosion survenue rue Victor-Hugo, vendredi, les terrasses de bars et restaurants du centre-ville ont été prises d’assaut à Lyon, à deux pas du vaste périmètre de sécurité déployé et des nombreuses forces de l’ordre quadrillant le secteur. Un vendredi presque normal, en somme. Plusieurs témoins de l’explosion du colis piégés confirmaient ce soir-là à 20 Minutes « qu’aucun vent de panique » n’avait suivi la déflagration, qui avait violemment retenti dans la Presqu’île à l’heure de la sortie des bureaux et des classes.

Un sentiment confirmé par le peu de personnes accueillies depuis vendredi par la cellule d’aide psychologique et de soutien mise en place dans un gymnase par les autorités, quelques heures après les faits. « Durant le week-end, cette cellule a pris en charge une dizaine de personnes », indique ce lundi la préfecture du Rhône.

Une aide juridique, une prise en charge médico-psychologique

Dans certains établissements scolaires situés dans le périmètre du lieu de l’explosion, des cellules psychologiques ont également été mises en place ce lundi matin pour les élèves ayant été confinés vendredi soir ou ayant été touchés de près ou de lieu par l’explosion. Au collège Chevreul, par exemple, où les élèves encore présents lors de la déflagration ont été confinés puis évacués dans le calme par les forces de l’ordre, les enfants ayant été confrontés à cette situation ou ayant vécu l’explosion ont ainsi été pris en charge ce lundi matin pour un temps d’écoute et de dialogue.

Au-delà du dispositif d’urgence, faiblement utilisé, les victimes pourront continuer à être accompagnées dans les prochains jours et semaines. Dès ce lundi, celles qui en ressentent le besoin ou leurs proches peuvent bénéficier d’une prise en charge médico-psychologique en contactant le 04 72 11 63 87 pour un rendez-vous rapide, ou le 15 en cas d’urgence, précise la préfecture. Pour une aide juridique aux victimes, les personnes concernées doivent joindre le 116.006, numéro vert national gratuit.

Cet homme de 24 ans a été interpellé à Lyon ce matin. Il a été placé en garde à vue, fait savoir le parquet de Paris à @20Minutes. — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) May 27, 2019

Dans l’explosion, treize personnes, dont une fillette, ont été légèrement blessées. Onze victimes avaient été hospitalisées pour des blessures superficielles et quatre personnes ont été opérées samedi pour retirer des éclats métalliques projetés sur elles dans le souffle de l’explosion.