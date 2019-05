Intervention des pompiers après l'explosion d'un colis piégé à Lyon, le 24 mai 2019. Sept personnes ont été blessées. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Que vous soyez au Chesnay ou à Niedermorschwihr, voici les infos immanquables de ce vendredi 24 mai.

L’info de dernière minute : Une explosion retentit dans l'hypercentre, sept blessés légers

La piste d’un colis piégé est pour l’heure privilégiée, selon le parquet de Lyon. Une forte détonation a retenti ce vendredi après-midi à 17h30 dans l’hypercentre. L’explosion est survenue rue Victor-Hugo devant le magasin La Brioche Dorée, a appris 20 Minutes. Une information confirmée par la préfecture du Rhône. Sept personnes ont été légèrement blessées, selon les services de l’Etat, qui indiquent que le préfet et le procureur de la République se sont rendus sur place. « J’ai entendu une énorme détonation. Les vitres de la Brioche dorée ont explosé. J’ai vu des gens blessés avec du sang sur eux », a indiqué à 20 Minutes Jenifer, présente dans la rue au moment des faits.

Le reportage du jour : Des écoliers partent à la recherche des soldats morts pour la France

Les écoliers cheminent dans le cimetière du Père-Lachaise à la recherche de la tombe d'un soldat. - Juliette Desmonceaux

Mathieu, 10 ans, s’avance d’un pas hésitant dans l’allée des Thuyas, le regard fixé sur une tablette. « Regardez, vous êtes le petit point bleu et on doit aller jusqu’au point vert », explique Daniele Valli, membre de la Ligue de l’enseignement, au jeune garçon et aux autres enfants qui l’accompagnent. Depuis plusieurs minutes, le petit groupe est à la recherche de la tombe d’un soldat parisien, mort au front en 1917. « C’est là », s’exclame soudain l’un d’eux en pointant du doigt la sépulture. La suite par ici.

La question du jour : Est-il interdit de voter en portant un gilet jaune?

Après la crainte d’une série de gardes à vue prévues par la police le 25 mai pour empêcher des « gilets jaunes » d’aller déposer un bulletin dans les urnes le lendemain, jour du scrutin européen, certains internautes s’inquiètent d’une autre entrave potentielle à leur droit de vote. « Info : interdiction de voter en gilet jaune ! Cause : il y a des listes “gilets jaunes” », soutient ainsi un post partagé dans un groupe Facebook, relayant une peur formulée par plusieurs électeurs à l’approche du scrutin comptant deux listes qui se revendiquent du mouvement. On vous décrypte cette fake news.

Les joueuse de l'OGC Nice s'entraînent avant de partir au tournoi. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Karine, Célia, Pauline et Casssandre vont s’entraîner pour la dernière fois avant la Danone Nations Cup, sorte de Coupe du monde pour enfants. Ces quatre joueuses de l’OGC Nice partiront vendredi à Montpellier fin d’affronter toutes les équipes de la « zone sud ». A 11 ans, les petites Niçoises ont déjà dans la tête l’idée de fouler d’autres pelouses : celles plus prestigieuses de centre de formation de clubs professionnels et de camp de base d’équipes nationales. Qui sont les idoles de ces préados : Lionel Messi ou Ada Hegerberg ? Regardent-elles du foot féminin ou masculin à la télé ? Et quels sont les noms inscrits sur leurs maillots ? 20 Minutes est allé leur poser la question.

La vidéo du jour : Des milliers de jeunes ont manifesté pour le climat ce vendredi.

