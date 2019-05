Nous sommes le 23 mai 2019 : à Paris, on peut se promener avec un diamant de 45 millions d’euros dans la poche et à Venise, Banksy vend des croûtes. Le reste de l’actualité du jour est à découvrir dans notre résumé en cinq points.

1. Nasser Al-Khelaïfi mis en examen pour «corruption active»

Le président du PSG et patron de BeIn a été mis en examen dans le cadre de l’enquête sur l’attribution des Mondiaux d’athlétisme de Doha. Le juge le soupçonnerait d’être lié à un virement de plusieurs millions de dollars à destination d’un ex-dirigeant de la fédération d’athlétisme.

2. Légère hausse des violences dans le foot amateur

Au cours de la saison 2017-2018, 11.335 matchs de foot amateur ont été entachés d’incidents, selon les statistiques de la Fédération dévoilées ce jeudi. Ce chiffre représente 1,8 % du million de rencontres disputées pendant l’année, soit 0,4 % de plus que la saison 2015/2016.

3. Deux parlementaires déboutés de leur plainte contre un tweet de Castaner

La loi contre les Fake news vient de connaître son premier revers en justice. Un sénateur et une députée européenne avaient assigné Twitter devant les tribunaux en estimant que le tweet de Christophe Castaner qualifiant « d’attaque » l’intrusion dans l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai constituait une fausse information. Ils ont été déboutés, apprendrez-vous ici.

Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital.

On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger.

Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République. pic.twitter.com/BjXYFw2XzR