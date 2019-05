Elle était censée lutter contre les fausses nouvelles et leurs dangers. La loi du 22 décembre 2018 contre les « fake news » vient de connaître son premier revers en justice. Dans des conditions assez particulières puisque le propos visé était celui contenu dans un tweet du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

Le sénateur Pierre Ouzoulias et la députée européenne Marie-Pierre Vieu (PCF) avaient assigné Twitter devant les tribunaux en estimant que le tweet de Christophe Castaner qualifiant «d'attaque» l'intrusion dans l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai constituait une fausse information réprimée par la loi du 22 décembre. Ils ont été déboutés, a-t-on appris jeudi.

Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital.

On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger.

Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République. pic.twitter.com/BjXYFw2XzR