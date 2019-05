Bilal Hassani sur la scène de l'Eurovision, le 18 mai 2019. — Jack GUEZ / AFP

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

Bilal Hassani, 14e du concours de l’Eurovision

Ce n’est donc pas encore pour cette année. Le concurrent français de l’Eurovision, Bilal Hassani, n’a su séduire suffisamment les jurés pour emporter le concours 2019 : il termine à la 14e place. Et était ravi de sa performance : « Le cœur y était, j’ai mis toutes mes tripes sur scène et j’ai passé un moment extraordinaire », assurait-il, en évoquant sa prestation. C’est le chanteur néerlandais

Duncan Laurence qui l'a emporté. Le résumé de la soirée, c'est par ici. Et dans cet article, vous aurez le détail des votes pour la France, pays par pays.

L’info en plus : Une ministre israélienne n'a pas apprécié les drapeaux palestiniens sur le dos des danseurs de Madonna. Des concurrents islandais ont aussi sorti des drapeaux palestiniens.

Game of Throne, dernier acte

Voilà, c’est ce soir la dernière de GOT. Enfin, plutôt cette nuit, à 3 heures du matin sur HBO aux Etats-Unis, et sur OCS en France. 80 minutes dont l’auteur de ces lignes ne vous révélera rien, vous pouvez continuer à lire tranquillement ce qui suit. On vous conseille en revanche plusieurs papiers, histoire de patienter :

L’info en plus : Onze millions d’Américains ont prévu de ne pas se rendre au travail lundi. Alors que l’épisode passe à 21 heures (heure de la côte Est). Voilà voilà…

L’Autriche en pleine crise gouvernementale

Compromis par une caméra cachée, le vice-chancelier d’extrême-droite Heinz-Christian Strache, a démissionné ce samedi après la révélation d’une tentative de compromission en lien avec la Russie. Un coup de tonnerre à une semaine des européennes concernant une des principales figures d’extrême droite du continent. « J’ai remis au chancelier Sebastian Kurz ma démission de mes fonctions de vice-chancelier et il l’a acceptée », a annoncé Heinz-Christian Strache, 49 ans, lors d’une conférence de presse à Vienne. Le chef de l’Etat souhaite des législatives anticipées en septembre.

L’info en plus : L’Inde votait une nouvelle fois ce dimanche. Avec 900 millions d'électeurs, la démocratie la plus peuplée au monde compte sept phases de scrutin. En raison des dimensions géographiques et démographiques de l’Inde, géant d’Asie du Sud, les régions votent à tour de rôle depuis le 11 avril.

Un clip de Nick Conrad suscite à nouveau une controverse

La nouvelle chanson du rappeur Nick Conrad fait à nouveau se hérisser des élus. « J’ai baisé la France, baisé la France. Jusqu’à l’agonie, j’ai brûlé la France, brûlé la France », y scande-t-il. Si le chanteur prévient qu’en fait, il ne vise « en aucun cas les Français qui subissent malgré eux l’influence des médias et des leaders d’opinion mensongers », la droite s’est immédiatement saisi du dossier pour réclamer sa condamnation. Le rappeur avait déjà été condamné en mars dernier pour son titre Pendez les Blancs.

L’info en plus : La liste LREM/MoDem veut des « dispositifs anti fake news en direct » pour les trois débats avant les européennes de dimanche prochain. Une mesure qui vise expressément le Rassemblement national, qui pourrait « dire absolument n’importe quoi dans un débat » selon Pascal Canfin, numéro 2 de la liste LREM.

La Ligue 1 connaît son épilogue

Plus qu’une journée de L1, mais tout est joué en tête du championnat. Si on savait que le PSG serait champion depuis des mois et le Losc son dauphin depuis la semaine dernière, l’identité des troisième et quatrième est définitive. Lyon sera en Ligue des champions grâce à sa victoire sur Caen (4-0) et Saint-Etienne en Ligue Europa grâce à son succès sur Nice (3-0). Pour la descente, c’est bien mal embarqué pour Dijon (battu 4-0 au Parc). Dernier suspense de la saison : savoir qui de Caen ou Amiens sera barragiste. Le résumé de cette journée, c'est par ici.

L’info en plus : Ultime répétition avant Roland-Garros, le Masters 1.000 a vu les deux grands favoris du prochain tournoi parisien, Rafael Nadal et Novak Djokovic, s’affronter en finale. Bilan : victoire de l’Espagnol en trois sets : 6-0 ; 4-6, 6-1.

Et puis comme les européennes c’est déjà la semaine prochaine, on vous conseille ces deux podcasts, histoire de savoir pourquoi il faut voter.

Du conseil au parlement européen, qui fait quoi à Bruxelles?

Quelles sont les compétences de l'Union européenne?