Taipei, le 17 mai 2019. - Taïwan est le premier d'Asie a légalisé le mariage homosexuel. — Chiang Ying-ying/AP/SIPA

Ah enfin la fin de semaine. Pour bien débuter votre week-end, voici nos immanquables pour être au point sur l’actu au marché, à l’apéro ou derrière la main courante d’un terrain de quatrième série, que vous soyez à Mauléon ou à Rumilly.

Le Parlement taïwanais a légalisé ce vendredi le mariage entre les personnes du même sexe, une première en Asie. Alors est-ce une révolution sociétale sur le continent ? 20 Minutes a interrogé Pierre-Yves Baubry, auteur à Asialyst, résident taïwanais et fondateur du site Lettres de Taïwan pour nous éclairer sur l’impact que cette décision historique pourrait avoir. Son interview à lire ici.

Le geste - Caro / Neumann/SIPA

​Marine Le Pen s’attendait-elle à ce qu’un selfie réalisé lors de sa visite en Estonie, mardi 14 mai, fasse autant parler de lui à son retour en France ? A première vue, la photo semble banale : la présidente du Rassemblement national et son interlocuteur y réalisent un signe bien connu de la main signifiant « OK ». Mais le cliché n’a pas tardé à susciter la polémique. On vous explique pourquoi.

Le clash du jour : Hamon mange un kebab, Ménard lui suggère un « saucisson pinard à Raqqa »

Jeudi, Benoît Hamon (divers gauche) a adressé sur Twitter « une spéciale dédicace » à Robert Ménard (extrême droite), alors qu’il était attablé à un kebab de Béziers (Hérault). La tête de liste de Génération.s aux élections européennes s’adresse directement dans une vidéo au maire de la sous-préfecture héraultaise. « Il fait la guerre aux kebabs, mais derrière la guerre aux kebabs, il fait surtout la guerre à une population, qu’il n’aime pas », souligne notamment Benoît Hamon. La réponse du maire de Béziers ne s’est pas fait attendre.

La petite musique du jour : Pourquoi beIN n'a-t-elle pas perpétué la tradition du jingle du multiplex ?

Tutululuuuututuuuuuuu - Sipa (montage WP)

Mi-mai. Déjà. Le printemps bat son plein, Roland-Garros est tout près, les apéros en terrasse aussi et les malades de foot jubilent à l’approche de l’épilogue de la saison de Ligue 1. Il faut les comprendre, les deux dernières journées du championnat coïncident avec le cultissime multiplex de fin d’année. Dix matchs, 20 équipes, 90 minutes, des joueurs qui défouraillent dans tous les sens, le tout sans autre temps mort qu’une mi-temps d’un quart d’heure. Le paradis du footeux, ou presque. En quittant les bras de Canal pour ceux de beIN Sports au milieu de la décennie, le bébé a perdu la petite musique, le petit « tutululututututut » synonyme de but à Laval et désormais madeleine de Proust footballistique des vieux cons que nous sommes.

La disparition du jour : Star d'Internet, la chatte Grumpy Cat est morte

La petite chatte la plus célèbre du monde est morte. Grumpy Cat, une chatte qui tire la tronche et qui est devenu en quelques années un mème à succès, nous a quittés en début de semaine, elle avait sept ans. « Elle est morte paisiblement mardi matin, à la maison et dans les bras de sa mère Tabatha », a annoncé la famille sur les réseaux sociaux.

