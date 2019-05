C’est un phénomène qui n’a rien d’exceptionnel qui ne surprend même plus les habitants des Pyrénées. Comme l’avait annoncé Météo France, entre 5 à 10 cm de neige sont tombés vendredi matin sur le massif montagneux, à partir de 1.600 mètres.

L’an dernier, la neige était déjà tombée début mai dans les Pyrénées. Une impression de retour de l’hiver qui fait réagir sur les réseaux sociaux après une semaine où le soleil a dominé.

Vendredi matin, le col du Tourmalet, dans les Hautes-Pyrénées, a même été déneigé ! Les flocons sont abondamment tombés sur Gavarnie, Luz-Ardiden, Barèges, Piau-Engaly et Cauterets.

❄️❄️🙌 JE T’ATTENDRAI AU SOLEIL?

Ce matin, il neige pas de surprise dès 1600/1700m et beaucoup plus fortement à l’ouest. On relève déjà 5/10cm vers 2000m. De fortes pluies sont également en cours sur le piémont.... ❄️📷 @piauengaly #pyrenees #neige #hautespyrenees pic.twitter.com/zviBkrBrHe