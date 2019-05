Après plusieurs mois de restauration, le voilier sera remis à l'eau samedi à Lorient. — Fred Tanneau / AFP

Après plusieurs mois de restauration à Brest, le Pen Duick I va être remis à l’eau samedi à Lorient.

C’est sur ce bateau qu’Eric Tabarly a perdu la vie en juin 1998.

Une campagne de financement participatif est toujours en cours pour permettre la restauration complète du voilier.

C’est un bateau mythique qui renaît. Samedi, le Pen Duick I, le premier bateau d’Eric Tabarly retrouvera enfin la mer avec sa mise à l’eau dans le port de Lorient. Après plusieurs mois de travaux, la restauration du voilier, arrivé dans un très sale état au chantier du Guip à Brest, s’est achevée jeudi soir.

Pen Duick sera remis à l'eau demain à Lorient après des mois de travaux au Guip ! Un incroyable chantier à découvrir dans le Chasse-Marée. #Penduick#Brest #Lorient #Tabarly #Guip pic.twitter.com/ONUXjzH9ax — Revue Chasse-Marée (@ChasseMaree) May 17, 2019

« Je suis contente, heureuse », a indiqué Jacqueline Tabarly, l’épouse du navigateur disparu en mer il y a près de 21 ans. Ce bateau « représente du bonheur, il représente de l’obstination, il représente du chagrin forcément, évidemment, c’est quand même là-dessus que mon mari est parti », a-t-elle ajouté.

Un bateau classé aux monuments historiques

Eric Tabarly avait été projeté à la mer par la pièce d’un gréement en 1998 au sud-ouest du Pays de Galles, alors qu’il se trouvait à bord de Pen Duick I, son tout premier bateau, construit en Ecosse en 1898. Il en était devenu le quinzième propriétaire à l’âge de 21 ans. Hérité de son père en 1952, le voilier de 15,10 mètres a été sauvé à plusieurs reprises par le navigateur, fervent défenseur du patrimoine maritime.

« On a complètement restauré Pen Duick », a expliqué Yann Mauffret, à la tête du chantier brestois, précisant cependant que la quille, l’étrave ou encore le pont n’avaient pas été refaits. Les travaux se sont concentrés sur le remplacement de la charpente en bois et de la coque en polyester. « C’est le bateau de plaisance le plus connu en France et sans doute l’un des plus connus en Europe et dans le monde », a souligné Yann Mauffret, disant sa « fierté » d’avoir œuvré à la restauration du bateau classé aux monuments historiques en 2016.

Une campagne de financement participatif en cours

Du fait de son classement, le coût de sa restauration, d’un montant de 650.000 euros, a été pris en charge à hauteur de 70 % par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne​, la région Bretagne et le département du Morbihan. « Il manque encore quelques petits sous », a cependant souligné Jacqueline Tabarly, lançant un nouvel appel aux dons.

Une campagne de financement participatif, lancée par l’association Pen Duick et par Jacqueline Tabarly, est en cours afin de compléter l’enveloppe. Jeudi, un peu plus de 78.000 euros avaient été récoltés sur la plateforme gwenneg.bzh. Il resterait encore à trouver 150.000 euros.