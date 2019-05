Dans cette photo, prise le 29 mars 1989, le président français François Mitterrand serre la main de l'architecte américain américain Ieoh Ming Pei, sous la direction de Michel Laclotte, directeur du musée du Louvre, lors de l'inauguration de la pyramide du Louvre à Paris. — POOL / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

L’architecte de la pyramide du Louvre, Ieoh Ming Pei, est décédé à 102 ans

Si le Louvre a connu une véritable renaissance dans les années 80, c’est en partie grâce à lui. L’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, qui a conçu la célèbre pyramide de verre la Cour Napoléon, est décédé, a confirmé son fils au New York Times jeudi. Il avait 102 ans et s’est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est François Mitterrand qui a fait appel au célèbre architecte dans le cadre du projet « Grand Louvre » en 1981. Face à ce qu’il qualifiera de « gros défi », Pei choisit de réaliser un édifice en verre « pour la vie et pour la lumière », qui permet d’éclairer les collections du musée et les mettre en valeur.

Festival de Cannes : Alain Chabat et Gérard Darmon refont le coup de la Carioca

Le 16 mai est à marquer d’une pierre blanche pour les fans des Nuls qui leur avait soumis l’idée dans une pétition : Alain Chabat et Gérard Darmon ont fêté dignement les 25 ans de La Cité de la peur en se lançant dans une carioca digne de celle qu’on peut voir, filmée sur la scène du Palais des festivals, à la fin du film culte. Cette fois, cette drôle de danse a plus simplement été exécutée sur la plage, afin qu’un très nombreux public puisse en profiter.

#Cannes2019 La projection de La Cité de la peur s’interrompt, Alain Chabat et Gérard Darmon apparaissent et dansent en live la #carioca : joyeux 25 ans !! pic.twitter.com/36Cmmhcjoz — Stephane Leblanc (@sl20min) May 16, 2019

Eurovision 2019: Les dix derniers pays qualifiés pour la finale sont…

Le carnet de bal est au complet. On connaît désormais les vingt-six pays qui participeront à la finale de l’Eurovision qui sera retransmise ce samedi dès 21h sur France 2. A l’issue de la seconde demi-finale organisée ce jeudi, la Macédoine du Nord, les Pays-Bas, l’Albanie, la Suède, la Russie, l’Azerbaïdjan, le Danemark, la Norvège, la Suisse et Malte ont décroché leur ticket pour le point d’orgue du concours. Ils rejoignent les dix pays qualifiés lors de la première demie de mardi et les six qualifiés d’office. Retour sur une soirée spectaculaire.