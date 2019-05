Booba se livre dans «Arc-en-ciel». — SADAKA EDMOND/SIPA

Nous sommes jeudi 16 mai, les McDo autrichiens deviennent des ambassades, un oiseau a causé 2 millions de dollars de dégâts à un avion de chasse et notre résumé de l’actu en 5 points est (à peu près) à l’heure.

1. L’affaire du jour : 17 nouveaux cas d'empoisonnements présumés

Le docteur Frédéric Péchier devant la la cour d'appel de Besançon le 29 mars 2017. - Sebastien Bozon / AFP

Le parquet de Besançon a annoncé avoir engagé des poursuites contre l'anesthésiste Frédéric Péchier pour « empoisonnement sur personne vulnérable » visant 17 nouveaux cas d’empoisonnements présumés, qui s’ajoutent aux 7 pour lesquels il avait déjà été mis en examen en 2017. « Ce sont 17 dossiers qui ont été retenus » portant sur des arrêts cardiaques survenus lors d’interventions chirurgicales sur des patients âgés de 4 à 80 ans dont « sept n’ont pas survécu », a détaillé le procureur de la République Etienne Manteaux.

2. La mauvaise coïncidence du jour : les médecins non vaccinés de La Réunion

Ils auraient eux aussi rendu malade leur patient au lieu de les soigner. Mais par négligence, cette fois. Selon l’Agence régional de santé de l’Océan Indien (ARS OI), deux médecins, non vaccinés contre la rougeole, ont contaminé six personnes à La Réunion lors de consultations. 20 Minutes a posé trois questions à Christophe Prudhomme, le porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf), pour éclairer la situation.

3. Le dossier du jour : les deep fakes menacent-ils les Européennes

Les deep fakes permettent de faire dire ce que l’on veut à une personnalité, avec son exacte gestuelle et tonalité de voix, grâce à l’intelligence artificielle. Alors que les fake news se sont invitées dans la dernière campagne présidentielle française, que peut-on craindre de cette nouvelle génération d’infox ? La réponse ici...

4. L’arrêt du jour (enfin de la nuit) : Big Bang Theory, c'est fini

Kunal Nayyar, Simon Helberg, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, et Jim Parsons dans «The Big Bang Theory». - SIPANY/SIPA

En 12 ans, The Big Bang Theory, dont le dernier épisode sera diffusé cette nuit, s’est imposé comme l’une des séries les plus regardées au monde. Nerds ringards mais drôles, Sheldon, Leonard, Raj et Howard ont contribué à populariser la figure du geek dans la culture US. Mais ils ne sont pas les seuls. Souvenirs...

5. Le morceau du jour (enfin de la veille) : un Arc-en-ciel inattendu

Booba se livre dans «Arc-en-ciel». - SADAKA EDMOND/SIPA

Mercredi, le Duc a révélé un tout nouveau titre, Arc-en-ciel. Et aujourd’hui, les fans de B20 s’enthousiasment pour ce morceau piano-voix chanté aussi doux que surprenant. Le rappeur aurait-il pris le chemin de la sagesse ? Les histoires de bagarre lui ont-elles permis de se recentrer sur lui-même, et sur l’essentiel ? 20 Minutes vous propose de vous attarder quelques instants sur les paroles d’Arc-en-ciel.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Vous pouvez préparer sereinement votre week-end d'Eurovision, écouter nos podcasts ou nous suivre sur Facebook ! Bonne soirée.