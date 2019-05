ROMANCE Sandrine, trentenaire, a lancé une page Facebook à la mi-avril pour tenter de retrouver l’homme avec qui elle a échangé d’insistants regards entre Paris et Nice

Sandrine cherche l'homme avec qui elle a échangé des regards dans un Ouigo reliant Paris à Nice. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Longs regards, Ouigo et Facebook. Sandrine, une trentenaire originaire de Paris, a lancé le 13 avril dernier une page Facebook pour retrouver un inconnu avec qui elle a échangé de longs regards dans un train reliant la capitale à Nice.

« Nous avons pris le OUIGO 7851 au départ de Paris – Gare de Lyon vendredi 12 avril 2019 à 7h19. Nous étions dans la voiture 7 et tu occupais le fauteuil 777 ou 778. Tu es grand et mince. Tes cheveux sont châtains, tes yeux verts je crois, et ta barbe presque blonde, avec des pointes de blanc », décrit-elle sur la page Facebook créée spécialement pour l’occasion.

« J’ai le regret de ne pas avoir fait quelque chose »

« J’attendais qu’il fasse le premier pas, mais il n’a pas su le faire. J’imaginais qu’il allait descendre à Nice et que ce serait plus facile à ce moment pour aller le voir. Mais il est descendu à Toulon. J’ai le regret de ne pas avoir fait quelque chose dans le train donc j’ai créé cette page pour tenter de le retrouver », confie-t-elle à 20 Minutes.

Depuis la création de la page, une multitude d’internautes partagent la page pour aider Sandrine dans sa démarche. « Mais pour l’instant je n’ai toujours pas reçu de signes de sa part. Peut-être n’a-t-il pas Facebook ? J’ai également posté un tweet mais il n’a pas été très partagé », relate Sandrine. Elle espère désormais que la médiatisation de son appel lui permettra de prolonger les regards échangés dans ce fameux Ouigo.