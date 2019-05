Les deux militaires, Maître de Pierrepont, à gauche, et Maître Bertoncello, à droite, tués en opération lors de la libération de quatre otages au Burkina Faso. — Marine nationale

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair en ce 14 mai 2019.

Les deux militaires tués, qui ont secouru les otages au Burkina Faso, appartenaient au commando Hubert, «l’élite de l’élite»

C’est ce mardi aux Invalides, qu'Emmanuel Macron rendra hommage aux deux soldats tués au Burkina lors de l’intervention pour libérer les otages. Le commando auquel appartenaient les deux hommes est unique en son genre puisque les soldats qui le composent sont spécialisés dans les différents modes d’infiltration. Il est composé d’une centaine d’hommes sur la base de Saint-Mandrier, dans le Var. A peu près la moitié de ces hommes sont des commandos d’actions, tandis que l’autre moitié intervient en soutien. Pour intégrer ce prestigieux groupe, des sélections draconiennes doivent être réussies. « De base, il faut être marin. Il faut ensuite réussir la sélection des fusillers-marins, et celle des commandos. Ce n’est qu’une fois commando et après avoir servi plusieurs années, qu’ils peuvent devenir nageurs de combat. Ce test est tellement sélectif qu’il arrive qu’aucune personne ne soit brevetée. On est vraiment dans l’élite de l’élite », explique Jean Marc Tanguy, journaliste et auteur du blog Le Mamouth, spécialisé sur les questions de défense, à 20 Minutes.

Amende record de 2 milliards de dollars contre Monsanto pour le Roundup

C’est de très loin la plus lourde amende infligée dans un procès du Roundup. Monsanto, détenu par l’allemand Bayer, a été condamné lundi aux Etats-Unis à verser plus de 2 milliards de dollars aux époux Pilliod, tous deux atteints d’un lymphome non-hodgkinien, attribué à son désherbant au glyphosate, troisième revers judiciaire pour le groupe, qui va faire appel. L’horizon s’assombrit donc encore pour le groupe allemand, pour lequel Monsanto, racheté pour 63 milliards d’euros, s’apparente de plus en plus à un boulet au pied : plus de 13.000 procédures contre le Roundup sont en cours aux Etats-Unis, ce qui pourrait pousser la firme à signer un accord amiable pour éviter tous ces procès.

«Gilets jaunes», Blanche Gardin et La machine de Turing… La 31e cérémonie des Molières

Faisant irruption des coulisses en début de cérémonie, les « gilets jaunes » ont interrompu le maître de cérémonie Alex Vizorek. « Le Molière du déshonneur incontestablement et à l’unanimité du jury, il revient à M. Macron et son gouvernement. M. Franck Riester, nous vous remettons le Molière du déshonneur parce que vous participez à cette grande fête et en même temps, vous coupez partout dans le budget de la culture », a déclaré un des manifestants, en tenant une statuette de Molière arborant une écharpe jaune. Dans la salle, des applaudissements – et aussi des sifflets – ont fusé à plusieurs reprises pendant cette interruption, et l’humoriste Blanche Gardin notamment s’est levée pour les applaudir. Plus tard, c’est la comédienne qui est devenue l’autre star de la soirée, en raflant le Molière de l’humour pour la deuxième année consécutive, pour son spectacle Bonne nuit Blanche.

Côté pièce de théâtre, c’est le triomphe de La machine de Turing, inspirée de la vie du mathématicien britannique qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.