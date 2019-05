Sébastien et Olivier Royer. — ©Royer Cosmétique

Il y a trente ans, Jean-Paul Royer, ancien boulanger, crée la « Maison Royer », une société qui produit et élève des escargots.

L’entreprise, basée désormais aux Herbiers en Vendée, a d’abord exploité le filon de l’agroalimentaire puis s’est diversifiée avec la cosmétologie.

Sébastien et Olivier, les deux frères cogérants de « RoyerR cosmétique », font un carton.

Leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Sébastien Royer ne chante pas, mais il sourit : « On est sur un bon filon. L’escargot bavera toujours… » Cela fait 30 ans pile que dans la famille Royer, l’escargot rend heureux. En 1989, c’est le père qui fonde la société éponyme («Maison Royer »), spécialisée dans la production et l’élevage de gastéropodes. L’héliciculture mène tout de suite à l’agroalimentaire.

« C’était un peu fou, mais il s’est lancé dans un marché pas vraiment mûr : le caviar aux œufs d’escargots », se souvient Sébastien, un des deux fils à la tête de l’entreprise familiale. Ce dernier puis son frère Olivier rejoignent leurs parents au début des années 90. La « Maison Royer » est à l’époque installée à Saint-Paul-en-Pareds, proche des Herbiers en Vendée.

Les escargots sont cuisinés à toutes les sauces. « Il a fallu convaincre les chefs des restaurants de mettre ces animaux à la carte… » Plus de 150 restaurateurs du coin se laissent tenter. Sébastien est sur le terrain (commercial), Olivier en cuisine. « Ça marchait bien, mais on ne voulait pas développer davantage la partie élevage d’escargots. C’était un peu la routine… »

En 2013, une idée jaillit en manipulant les petits gastéropodes. « Nous avions les mains plus douces et lors de coupures, nous cicatrisions plus rapidement », explique Sébastien qui après des recherches sur le Web prend conscience des vertus et des propriétés de la bave d’escargot. Cette dernière contient des éléments naturels bénéfiques pour tous les problèmes de peau et éruptions cutanées car elle est riche en collagène, élastine, allantoïne, vitamines A et C.

On les traitait de « malades »

C’est décidé, les deux frères se lancent, en plus de l’agroalimentaire, dans la cosmétique. « RoyerR Cosmétique » est né. Ils s’entourent d’un façonnier (entreprise sous-traitante pour la fabrication de produits pharmaceutiques). La première année, « rien que par le bouche-à-oreille », 7.000 pots sont vendus sur Internet ou dans des pharmacies du coin.

« On nous traitait de malades, se souvient Sébastien. Mais on ne faisait que remettre au goût du jour un vieux remède de grand-mère. On est arrivés au bon moment. On a eu de la chance. » Et de la suite dans les idées. En 2015, ils mettent au point une machine pour chatouiller les escargots et les faire baver. Chaque jour, 20.000 passent sur « la pièce centrale de la société » pour une récolte de 70 litres de bave.

Un chiffre d’affaires en perpétuelle augmentation

« On est les seuls à fabriquer des produits avec de la bave 100 % naturelle et pas des extraits comme font certains… », se targue Sébastien. Dix tonnes d’escargots permettent la fabrication de 400.000 pots de crème. « RoyerR Cosmétique » s’invite dans des pharmacies, instituts de beauté et magasins bio, et s’exporte très bien (Chine, Japon, Taïwan, Canada etc.). La société, qui a déménagé en début d’année aux Herbiers sur un site plus espacé, emploie six personnes à temps plein et 15 saisonniers.

Une dizaine de commerciaux prestataires travaille aussi pour les deux frères. En 2018, le chiffre d’affaires sur l’agro grimpe à 250.000 euros et 1 million d’euros sur la cosméto (4 fois plus qu’en 2013). « Quand on dit aux gens ce qu’on fait, ça les fait toujours marrer, rigole Sébastien, 46 ans. Ils ont l’impression qu’on se fout de leur gueule… » Une « plaisanterie », vieille de 30 ans, synonyme de grande réussite pour les Royer.