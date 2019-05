JEU MILITANT Ce jeu de cartes façon « Time’s Up » ne comporte que des personnalités féminines ou trans

Le féminisme a désormais son jeu de société (illustration). — Pixabay / lafilledevienne

Un projet de jeu de cartes féministe a été lancé mercredi 1er mai sur la plateforme de financement participatif Ulule. Baptisé « Bad Bitches Only », ce jeu inspiré du Time’s Up met en scène des héroïnes telles que Beyoncé, Simone de Beauvoir ou encore Frida Kahlo, rapporte Numerama. La société Gender Games, à l’initiative du projet, souhaite créer des jeux qui offrent « 100 % de l’espace aux femmes et minorités de genre ».

245 personnalités à faire deviner

Le but de ce nouveau jeu est de faire deviner aux autres joueurs des noms de femme ou de personnes trans et non binaires, dans un temps limité. Plusieurs variantes permettent de corser le jeu, par exemple faire deviner la personnalité figurant sur la carte en un seul mot, en la mimant, ou en la dessinant.

Les 245 cartes du jeu sont consacrées à des personnalités plus ou moins connues du grand public, comme l’écrivaine Judith Butler. Le jeu propose également cinq cartes vierges pour permettre aux joueurs d’ajouter des personnalités de leur choix.

Interdiction de dire « c’est la femme de »

Les règles du jeu sont entièrement flexibles, et les participants peuvent choisir eux-mêmes le nombre de tours de jeu. Avec toutefois, une règle d’or à ne pas transgresser : il est interdit de dire « c’est la femme de » pour aider un joueur à identifier une personnalité.

À ce jour, le jeu a déjà récolté plus de 4.000 euros pour un objectif de financement fixé à 10.000 euros. Les contributeurs et contributrices ont jusqu’au 31 mai pour soutenir le projet.