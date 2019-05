ÇA VOLE HAUT A partir de ce lundi et jusqu'au 24 mai, se tient un exercice aérien de grande ampleur considéré comme l’un des plus importants rendez-vous tactiques de l’OTAN

Trois Saab JAS-39 Gripen. — Sandor Ujvari/AP/SIPA

Aucune inquiétude, ce n’est qu’un exercice aérien. « Du 13 au 24 mai, la 55e édition du NATO Tiger Meet se déroulera sur la base aérienne 118 "Colonel Rozanoff" de Mont-de-Marsan », explique le ministère des Armées dans un communiqué.

C’est quoi le NATO Tiger Meet ? C’est un exercice aérien de grande ampleur considéré comme l’un des plus importants rendez-vous tactiques de l’ OTAN. Il a pour objectifs selon le ministère des Armées « d’accroître toujours l’interopérabilité, le partage d’expérience et l’esprit d’équipe ». Cet évènement regroupe depuis plus d’un demi-siècle les escadrons dotés d’avions et d’hélicoptères ayant pour emblème le Tigre.

1.500 militaires

« 60 avions de chasse et 13 hélicoptères de près d’une dizaine de nationalités [France, Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, Portugal, Belgique, Autriche]. Durant une dizaine de jours, 1.500 militaires conduiront des opérations aériennes et des missions de défense sol-air, dans un environnement interallié. »

Par exemple, selon Ouest-France, une zone d’exclusion des vols civils a été définie au-dessus de la commune de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée (où se trouve notamment un aérodrome). L’exercice aérien devrait donc se voir et s’entendre depuis la côte vendéenne…