VOUS TEMOIGNEZ Et si on s’offrait un peu de couleurs chaleureuses, alors que la grisaille se fait persistante

Si c'est pas beau, un peu de chaleur — Illustration/Pixabay

On ne va pas se mentir, ce mois de mai n’est pas, pour le moment, ce que l’on a connu de mieux en termes de chaleur et de soleil. A peine avons-nous eu le temps de profiter de quelques rayons soleil qu’il faut déjà se mettre à l’abri pour éviter la pluie. Tee-shirts, tongs et lunettes de soleil attendront donc sagement (encore un peu) dans le placard !

En attendant, on ne va pas se laisser abattre. Et pour cela, on aurait bien besoin de vos talents. Si vous pouviez nous envoyer vos plus belles photos aux teintes orangées, ambrées, safranées, nous vous en serions éternellement reconnaissants : En bref, si vous pouviez nous offrir du soleil pour les yeux, et pour le coeur, on est preneurs !

Envoyez-nous vos plus belles photos couleur soleil en remplissant le formulaire ci-dessous. Si elles sont sélectionnées, vos photos pourront apparaître dans l’ensemble de nos publications. Merci d’avance.