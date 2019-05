Un alccotest. (Illustration) — FRANCK LODI/SIPA

Il est l’heure de vous mettre à la page de l’actu du jour avec nos immanquables. Et ce que vous soyez à Bénodet ou à La Bourboule.

Les héros du jour : Qui sont Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux militaires français morts au Burkina-Faso?

Les deux militaires, Maître de Pierrepont, à gauche, et Maître Bertoncello, à droite, tués en opération lors de la libération de quatre otages au Burkina Faso. - Marine nationale

Si l’armée française a réussi à libérer quatre otages, dont les deux Français enlevés au Bénin le 1er mai, deux militaires ont trouvé la mort au cours de cette opération réalisée dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso. Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales, étaient membres du prestigieux commando Hubert, un groupe d’élite de nageurs de combat spécialisé dans le contre-terrorisme. Leurs portraits par ici.

La commémoration du jour : «La France a encore du mal à considérer que l’esclavage fait partie prenante de son histoire»

Cachez ce passé que je ne saurais voir. Ce vendredi 10 mai, c’est la journée commémorative du souvenir de l’esclavage et de son abolition. Un thème encore bien peu présent dans nos manuels scolaires. Sur les quelques pages qui lui sont consacrées, entre commerce triangulaire et statistique, le rôle de la France y est très peu mis en avant. 20 Minutes a rencontré Myriam Cottias, historienne du fait colonial, spécialiste de l’esclavage dans l’espace caribéen et directrice de recherche au CNRS pour tenter de comprendre cette quasi-absence dans les manuels.

Le contrôle du jour : Un élu demande des tests d’alcoolémie et de stupéfiants avant le conseil municipal

Sa question écrite n’a pas manqué d’animer la fin du conseil municipal mardi soir. Un élu de la majorité municipale de Ferney-Voltaire (Ain) a suscité la colère de l’opposition en demandant s’il était possible que des tests d’alcoolémie et de stupéfiants soient réalisés avant chaque conseil municipal. Une demande qui ne va pas rester sans réponse de la part de l’opposition.

L’invention du jour : Un clavier numérique pour écrire des SMS dans le dialecte régional

Si vous voulez ponctuer votre message d’un schmoutz sans que votre téléphone ne le remplace le mot par « scoute » voire « écoute », ou que votre « Salu bisamme » ne se transforme pas en « salut bigame », l’ Alsatian AnySoftKeyboard (gratuit sur Android depuis décembre 2018) peut vous être utile. Il s’agit d’un clavier prédictif (qui suggère les mots de son dictionnaire à partir des premières lettres saisies) pour écrire des SMS voire des mails depuis son téléphone portable ou sa tablette en alsacien. Mais aussi en picard ou en occitan.

La grosse ambiance du jour : «Sainté n’a aucun complexe à avoir»… Les Verts rêvent tous de Ligue des champions

Le kop sud stéphanois, ici lors du match ASSE-PSG (0-1) en février. - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Saint-Etienne reçoit Montpellier à 20h45 ce vendredi et peut valider sa qualification en Europa League voire doubler l’OL dans la course à la Ligue des champions. « Personne n’avait prévu ça, l’effectif n’est pas taillé pour la Ligue des champions. Mais aujourd’hui, l’ASSE n’a aucun complexe à avoir par rapport à l’OL ou l’OM. » L’ancien défenseur stéphanois Fousseni Diawara résume ainsi l’état d’esprit du peuple vert en plein sprint final inattendu en Ligue 1.

Après avoir régalé vos yeux de nos immanquables, soignez vos oreilles avec notre podcast d’actu « Minute Papillon! ».