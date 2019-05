Les deux militaires, Maître de Pierrepont, à gauche, et Maître Bertoncello, à droite, tués en opération lors de la libération de quatre otages au Burkina Faso. — Marine nationale

Si l'armée française a réussi à libérer quatre otages, dont les deux Français enlevés au Bénin le 1er mai, deux militaires ont trouvé la mort au cours de l’opération réalisée dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso.

Mort en opération de deux commandos Marine, les MT Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. La Marine nationale est en deuil et s'associe à la douleur de leurs familles et de leurs frères d'armes. #InMemoriam >> https://t.co/BnqQhx8hYD pic.twitter.com/f0q32mrEZg — Marine nationale (@MarineNationale) May 10, 2019

Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales, étaient membres du prestigieux commando Hubert, un groupe d’élite de nageurs de combat spécialisé dans le contre-terrorisme.

Maître Cédric de Pierrepont

Né en 1986, Cédric de Pierrepont a rejoint les équipages de la flotte de la Marine nationale en 2004, avant de se spécialiser, en 2005, comme fusilier marin. En 2007, après avoir réussi son stage commando, il intègre le commando de Penfentenyo. Il rallie le commando Hubert en 2012, avant d’être nommé, en avril 2018, chef de groupe commando, selon un portrait communiqué par la Marine nationale.

En quinze ans de services, Cédric de Pierrepont a été engagé en Méditerranée, au Levant et au Sahel, où il était déployé depuis le 30 mars dernier. Au cours de ses quinze ans de service, l’homme de 33 ans, pacsé, a notamment été décoré de la Médaille d’or de la Défense nationale et de la médaille d’Outre-mer avec agrafes Sahel et Liban.

Maître Alain Bertoncello

Né en 1991, Alain Bertoncello est entrée dans la Marine nationale en 2011, via l’école de maistrance. En 2012, il choisit la spécialité de fusilier marin et réussit le stage commando. La même année, il rejoint le commando Jaubert, où il passera cinq ans. Depuis juillet 2017, il avait rejoint le commando Hubert, basé à Saint-Mandrier dans le Var.

En sept ans de service, Alain Bertoncello a notamment participé à des missions aux Seychelles, au Qatar, au Levant et au Sahel, où il était engagé depuis le 30 mars dernier. L’homme de 28 ans, pacsé, était décoré de la Médaille d’Outre-mer pour le Moyen-Orient ainsi que de la Médaille d’argent de la Défense nationale.