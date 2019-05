Des descendants de Napoléon et de Marie-Louise vont se marier

NOCES Et ils vont se marier aux Invalides, à Paris, là où s'étaient mariés Napoléon Ier et Marie-Louise d'Autriche

Ils vont se marier aux Invalides...comme leurs aïeux. — FRANCK FIFE / AFP

L’histoire se répète, dit-on. Parfois tragiquement et parfois joliment. LCI nous apprend en effet qu’en octobre vont se marier un descendant de Napoléon et une descendante de Marie-Louise d’Autriche. Et comme on n’est pas à un symbole près, ils feront ça aux Invalides, à Paris… Tout comme leurs glorieux aïeux.

Alors, plus exactement, il s’agit de Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, qui n’est pas un descendant direct dudit Napoléon Bonaparte. Comme le savent celles et ceux qui ont bien suivi leurs cours d’histoire, Napoléon Ier a bien eu une descendance (légitime…), L’Aiglon, brièvement Napoléon II, mort à 21 ans, sans enfant.

Engagement

Jean-Christophe Napoléon-Bonaparte est lui un descendant direct de Jérôme Bonaparte, un des frères de l’Empereur. Il va donc se marier avec Olympia von Arco-Zinnerberg. Ils sont tous les deux âgés d’une petite trentaine d’années.

LCI précise qu’ils ne sont pas animés d’intentions belliqueuses, comme le « glorieux » aîné. Néanmoins, le futur marié est « disposé à jouer un rôle de ce genre » et a signifié son envie « d’engagement pour la France ». Nous voici au courant.