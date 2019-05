La cathédrale Notre-Dame de Paris, le 29 avril 2019, deux semaines après l'incendie qui a ravagé une partie de la toiture. — Ludovic MARIN / AFP

C’est mercredi, et il est déjà temps de vous résumer l’actu de cette journée. On sait que vous l’attendez tous, surtout à Gréoux-les-Bains et à Saint-Sornin-Leulac.

Le Parlement se penche demain sur le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame. La députée marseillaise Cathy-Racon Bouzon est responsable de ce texte pour LREM. 20 Minutes l’a interrogée, avec une promesse dans ces réponses : « Les gens qui donnent le font pour une cause bien précise, et la loi prévoit que la volonté des donateurs doit être respectée. » Le reste est ici.

La meilleure vie du jour : Bigflo & Olie vont réaliser leur « rêve de gosse » les 24 et 25 mai

Le groupe toulousain Bigflo & Oli. - Fifou

Vingt-sept ans après Mickael Jackson, Bigflo & Oli vont investir le Stadium de Toulouse pour deux dates. Jamais à court de projets, lundi ils ouvrent aussi une boutique éphémère dans la ville de leur enfance. Parallèlement, ils viennent de réaliser intégralement leur dernier clip et sont en train d’écrire un film. Ils vivent vraiment leur meilleure vie, et on vous détaille tout ça dans cet article.

Le reportage du jour : A quoi va ressembler la plage Véolia de La Baule ?

Un bar de plage à La Baule - J. Urbach/ 20 Minutes

Le groupe Veolia, qui a remporté la gestion de la station balnéaire de La Baule (Loire-Atlantique), termine les préparatifs de sa première saison estivale. L’inauguration officielle est prévue le 22 juin prochain, mais 20 Minutes est allé voir à quoi cette plage privatisée unique en France va ressembler. C'est à lire ici.

La vidéo du jour : On a visité les Floralies à Nantes

Et si vous avez aimé ces immanquables vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.