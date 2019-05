Agnès Buzyn et Gérald Darmanin, le 28 septembre 2017 à Paris. — Lionel BONAVENTURE / AFP

C’est mercredi, et il est déjà temps de vous résumer l’actu de cette journée fériée. On sait que vous l’attendez tous, surtout à Bessines-sur-Gartempe et à Varennes-en-Argonne.

Le point pouvoir d’achat du jour : 95 % des contribuables français paieront moins d’impôts l’an prochain

D'après le ministre des Comptes publics, le montant de la baisse d’impôt en 2020 atteindra « environ 300 euros par foyer et par an » en moyenne. « La quasi-totalité des gens qui payent l’impôt sur le revenu, qu’ils soient ouvriers, salariés, cadres, seront concernés » par la baisse de cinq milliards d’euros de l’impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron, indique Gérald Darmanin dans un entretien au Parisien.

La photo du jour : Le Royal Baby présenté par ses parents

Meghan Markle et le prince Harry ont présenté leur bébé. - Dominic Lipinski / POOL / AFP

Le prince Harry et son épouse Meghan ont présenté leur fils au public au château de Windsor, avant d’aller le présenter à la reine Elizabeth II. « C’est magique », a déclaré Meghan dans sa première apparition depuis l’accouchement, vêtue d’une longue robe blanche cintrée, les cheveux de jais détachés. « J’ai les deux meilleurs garçons, alors je suis très heureuse », a-t-elle poursuivi, dans un grand sourire. On attend maintenant de connaître enfin le prénom de l’enfant.

Le match du jour : C’est soir de finale pour Top Chef

Non, on ne va pas vous parler de la rencontre entre l’Ajax et Tottenham (à suivre en live sur 20 Minutes ce soir), mais bien de la finale de Top Chef. Avec une question : à quoi les assiettes du futur vont-elles ressembler ? Insectes, micro-algues, viande in vitro… On vous explique tout ça dans cet article.

La vidéo du jour : Retour sur la prise d’otages à Blagnac