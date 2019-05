Emmanuel Macron a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu mardi 8 mai 2018. — AFP

Les manifestations de « gilets jaunes » seront interdites mercredi à Paris à l’occasion des commémorations du 8 mai 1945 autour de la place de l’Etoile et dans un large périmètre incluant la place de la Concorde et le palais de l’Elysée, a annoncé lundi la préfecture de police.

Cet arrêté préfectoral est justifié par « l’organisation de cérémonies solennelles qui ne sauraient être troublées par des manifestations revendicatives », indique la préfecture dans un communiqué.

Un large périmètre autour de la place de l’Etoile

« Le contexte social actuel tendu, marqué par la récurrence de manifestations violentes durant lesquelles les forces de l’ordre sont systématiquement prises à partie par une frange radicale de manifestants », est également avancé par le préfet de police Didier Lallement.

L’interdit concerne un large périmètre autour de la place de l’Etoile, où Emmanuel Macron doit déposer la traditionnelle gerbe sous l’Arc de Triomphe devant la tombe du Soldat Inconnu, mais aussi la place de la Concorde, le secteur du Palais de l’Elysée et les abords des Champs-Elysées, que le chef de l’Etat va remonter avec la Garde républicaine.

Depuis les violences et les dégradations survenues sur les Champs-Elysées le 16 mars, la préfecture de police de Paris interdit toute manifestation de « gilets jaunes » sur la célèbre avenue, ses abords et la place de l’Etoile ainsi que dans un périmètre incluant le palais de l’Elysée et l’Assemblée nationale.