Les pyramides de Gizeh, en Egypte. — MARNEF/ISOPIX/SIPA

Des rafales de vent mortelles, du gel qu’on combat à coups d'hélico et les premiers feux de forêt… Le week-end était hostile ; achevez-le en lisant le résumé d’actu que nous lui consacrons.

1. Week-end de violence au Proche-Orient

Le calme relatif qui régnait autour de la bande de Gaza depuis quelques semaines n’aura pas duré. Ce week-end, de nombreux tirs de roquettes du Hamas et de ses alliés sur le sud d’Israël ont provoqué de nouveaux affrontements. Le bilan provisoire est de seize morts côté palestinien et trois côté israélien.

Raid israélien sur la bande de Gaza - Hatem Moussa/AP/SIPA

L’info en plus : Pour le docteur en géopolitique Frédéric Encel, cette flambée de violence est dictée par la situation difficile du Hamas en Palestine.

2. Un couronnement pour la Thaïlande

Ce n’est pas à proprement parler un nouveau roi, puisqu’il règne depuis la mort de son père en 2016. Mais Rama X n’en est pas moins la star du week-end en Thaïlande, pays qui s’est mobilisé pour célébrer en grande pompe son couronnement. En pleine canicule, la cérémonie a attiré des milliers de partisans de la royauté.

L’info en plus : Rama X est surtout connu pour ses frasques, qui ont fait la une de la presse à scandale à travers le monde. Retrouvez le portrait que nous avons fait de lui.

Rama X est roi depuis la fin 2016, mais il n'est couronné qu'en ce début du mois de mai 2019. - AP/SIPA

3. Un chauffeur de bus accusé d'avoir refusé une femme en jupe

Un internaute a accusé mercredi un chauffeur de la RATP d’avoir refusé l’accès au bus à sa fille et à son amie en raison d’une jupe jugée « trop courte ». Après avoir auditionné samedi soir le chauffeur de bus mis en cause, la RATP a indiqué ce dimanche à 20 Minutes avoir ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. « A ce stade de l’enquête interne, le machiniste ne reconnaît pas les faits tels qu’ils ont été présentés dans la presse » ajoute la régie.

4. Faible mobilisation chez les «Gilets jaunes»

Pour l’acte 25 du mouvement, 18.900 manifestants ont été recensés, selon le ministère de l’Intérieur. Il s’agit de la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement de contestation sociale. Les manifestations étaient moins fournies et généralement très tranquilles, sauf à La Roche-sur-Yon où cinq personnes ont été blessées lors de heurts avec les forces de l’ordre, et une dizaine d’interpellations ont été réalisées.

La kermesse des « gilets jaunes » de Strasbourg, place de Zurich. - N.W./20Minutes

L’info en plus : A Strasbourg, les « gilets jaunes » organisaient une kermesse ce dimanche. Une manière de montrer un autre visage de la mobilisation, loin des violences lors des manifestations.

5. Du nouveau chez les Pharaons

De nouveaux trésors archéologiques ont été découverts au pied des pyramides de Gizeh en Egypte. C’est un cimetière de l’ancien empire égyptien datant d’il y a près de 4.500 qui a été mis au jour. Plusieurs tombes en bois colorées et des statues de calcaire ont été dévoilées dans ce site du sud-est du plateau de Gizeh, près du Caire.

L’info en plus : A l’occasion de l' expo Toutânkhamon à Paris, nous avions réalisé un numéro spécial de notre podcast 6e Science, en partenariat avec Sciences et avenir. Quoi de mieux, pour terminer ce résumé de l’actu du week-end que de vous y replonger.