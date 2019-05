METEO Les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance orange par Météo-France pour des rafales de mistral

Des rafales jusqu'à 130 km/h sont attendues. Illustration. — Athena Picture - Rex - Sipa

Le mistral souffle très fort depuis samedi soir. Les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont été placés en vigilance orange par Météo-France dimanche matin. Des rafales autour de 130 km/h en pointe, « voire ponctuellement plus », ont été observées sur le Vaucluse et l’ouest des Bouches-du-Rhône, selon Météo France.

Sur l’ouest des Bouches-du-Rhône en particulier autour de l’étang de Berre, ainsi que sur le littoral, les rafales atteignent 110 à 130 km/h, parfois jusqu’à 140 km/h. A Marseille, un arbre coupé en deux par le vent est tombé sur la Canebière, entraînant la coupure de la ligne de tramway dimanche matin. Plusieurs manifestations ont été annulées, notamment un « Vélotour » en ville. Météo-France prévoit que le mistral continue de souffler violemment jusqu’en cours d’après-midi.