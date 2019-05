Que peut-il bien être écrit sur un rocher du Finsitère? 2.000 euros promis à celui ou celle qui résoudra cette énigme. (Illustration) — Stuart Fretwell/REX Shu/SIPA

Un petit village de Bretagne va-t-il voir débarquer Indiana Jones pour éclaircir le mystère de sa pierre ? OK, on vous l’accorde, on s’emballe un peu. Mais à lire cette histoire dans Ouest-France, on est pas loin d’apercevoir le chapeau d’Indy et d’entendre un claquement de fouet. En effet sur la commune de Plougastel-Daoulas, face à Brest, dans le Finistère, un rocher porte des inscriptions que personne n’arrive à déchiffrer.

Dessus, selon nos confrères bretons, on trouve « des lettres alignées, parfois à l’envers, des groupes de mots indéchiffrables, trois dates 1786, 1789 […] et 1920 ». L’énigme n’a toujours pas été résolue. La municipalité a lancé un appel aux linguistes ou aux historiens. Mais tout le monde peut tenter sa chance pour devenir le Champollion breton. Un concours vient d’être lancé – jusqu’en septembre – et une récompense de 2.000 euros a d’ailleurs été mise en jeu.