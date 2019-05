Notre-Dame de Paris — HOUPLINE-RENARD/SIPA

Le débat sur la restauration de Notre-Dame a déjà commencé, notamment sur les réseaux sociaux, avec des positions très véhémentes.

Pourquoi la restauration de Notre-Dame est-elle auteure d’un tel déferlement ?

A vos armes, prêt, partez… Le débat pour la restauration de Notre-Dame de Paris n’a pas encore commencé officiellement qu’il fait déjà rage et chaque camp sort ses piques envers l’autre : faut-il rebâtir à l’identique le monument ou au contraire le rénover avec des modifications ? Alors que le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé ce vendredi que les Français « pourront s’exprimer » sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui fera l’objet d’« un grand débat et une grande consultation », pourquoi la question est-elle aussi crispante ?

Commençons par l’évidence, l’énorme attachement affectif tissé avec le monument, qui rend forcément le débat tendu comme l’explique Thibault Le Hégarat, docteur en histoire contemporaine, la crispation est le fruit de notre époque et notre rapport actuel au monument : « Notre Dame, c’est un symbole d’histoire, d’art et de culture, mais c’est surtout des souvenirs personnels pour la plupart des gens. C’est pour ça que sa restauration est un sujet si sensible, il y a une peur de chacun de voir ses souvenirs affectés. »

Une question à l’enjeu mondial

Et quand on parle de tout le monde, c’est littéralement tout le monde, puisque la question a depuis longtemps dépassé les frontières de la France, avec des réactions des pays et de la presse du monde entier. Didier Rykner, directeur de la rédaction de Latribunedelart.com et qui défend avec véhémence une restauration à l’identique, rappelant que la cathédrale fait partie du site des rives de la Seine qui est au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.

Une universalité qui ne fait que rendre les choses plus épineuses. Dominique Chateau, philosophe de l’art, raconte : « C’est une fierté pour les “locaux”, les Français ou les Parisiens, jusqu’à la limite où ils se sentiraient dépossédés de leur bien. L’événement de l’incendie est suffisamment fort et touche un lieu suffisamment prestigieux et symbolique, pour que le sentiment d’appartenance l’emporte sur le barème des revendications. »

Un passé indépassable

Mais si beau soit ce sentiment d’appartenance à Notre-Dame, il n’est pas vraiment un cadeau dans l’objectif d’un débat apaisé et sain. « L’émotion tire à hue et à dia, continue Dominique Chateau. D’un côté, elle rassemble les gens dans un sentiment d’appartenance culturelle, par-delà les clivages. D’un autre côté, elle exacerbe les opinions : l’idéologie conspire avec l’affect. »

Pour Thibault Le Hégarat, la crispation est également le fruit de notre époque et notre rapport actuel au monument : « J’ai l’impression qu’il y a 20 ou 30 ans, on pouvait plus facilement modifier le patrimoine. Certes, la pyramide du Louvre a provoqué une levée de boucliers mais qui s’est très vite dissipée. Aujourd’hui, nous sommes dans le présentisme, l’idée moderne étant que les choses ne devraient jamais changer, une volonté de figer le temps, avec une idée faussée du patrimoine, sacralisé et qui serait immuable. Au-delà du seul patrimoine, on trouve un courant plus large d’un passé mythifié, indépassable, et d’une crainte de l’avenir. »

Débats partout, expertise nulle part

Même si comme le rappelle Didier Rykner, il y a une profonde différence entre le Louvre et Notre-Dame, qui rend la question plus sensible encore pour cette dernière : « La pyramide a certes fait polémique, mais c’était un ajout à côté du monument et non une modification du monument. » Il ne manque d’ailleurs pas de rappeler qu’à côté du succès de la pyramide du Louvre, il existe aussi de nombreux échecs de rénovations contemporaines, comme les Halles. De quoi encore plus attiser les craintes et les affects.

Tous ces gens qui vont à la soupe aux dépends d’un des plus importants monuments du monde, classé monument historique et au patrimoine de l’humanité, ne m’inspirent que du mépris. https://t.co/CJ7toe9GLp — La Tribune de l'Art (@ltdla) May 4, 2019

Si pour lui, le débat n’avait même pas lieu d’être, il déplore surtout que désormais tout le monde s’empare du sujet : « Si le président de la République fait un malaise cardiaque, il n’y aura aucun débat à travers le pays pour savoir ce qu’il faut faire, on laissera les experts médicaux agir. Ce qu’on devrait faire également pour Notre-Dame, laisser les scientifiques et les experts s’exprimer seuls. En laissant n’importe qui commenter le sujet, en en faisant un débat national, en donnant le pouvoir sur cette question à des ministres plutôt qu’à des scientifiques, on ne fait qu’envenimer le débat. »

Tension et temporalité

Dominique Chateau appuie en évoquant une « tension fortement accentuée dans le contexte de discussion permanente qui est notre pain quotidien, qu’il s’agisse des réseaux sociaux ou des émissions de débat télévisé. On a l’impression curieuse à la fois d’être dans le brouillard d’un savoir approximatif et dans une sorte de combat de coqs. »

Mais si le vrai souci de ce débat, c’était surtout sa temporalité, comme le rappelle le directeur de rédaction de Latribunedelart.com : « Les cendres de Notre-Dame n’étaient pas encore froides qu’on commençait à déjà de débattre de sa restauration… » Thibault Le Hégarat conclut : « C’est un débat beaucoup trop tôt, ce qui facilite les réactions épidermiques. L’heure est encore à l’émotion, et il serait sûrement préférable d’attendre un peu avant de parler. Emmanuel Macron est pris à son propre piège en voulant aller trop vite. S’il est vrai que dès l’incendie, il y avait la volonté de parler de la restauration et le désir de reconstruire pour oublier cet incident, une fois l’émotion passée, tout le monde s’accordera à dire qu’il faut prendre le temps d’une réflexion saine. »