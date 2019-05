POLEMIQUE Le ministre de l’Intérieur a rétropédalé ce vendredi matin et reconnu une erreur dans les termes employés dans son tweet pour qualifier les événements de la Pitié-Salpêtrière

Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, le 24 avril 2019. — AFP

Christophe Castaner est revenu ce vendredi matin sur son tweet du mercredi soir 1er-mai où il évoquait une « attaque » par les manifestants de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Un qualificatif qui avait fait polémique, après que de nombreuses vidéos et témoignages diffusés ce jeudi montrent qu'il s'agissait plus d'une demande de refuge et d'une fuite désorganisée.

« J’entends le reproche sur le mot "attaque" », a déclaré le ministre de l’Intérieur. « Je n’aurais pas dû l’employer », a concédé Christophe Castaner, reconnaissant que le terme d'« intrusion violente » était « mieux adapté ». « Quoi qu’il en soit, cet incident, au lieu d’être nié dans une polémique absurde, devrait tous nous émouvoir », a-t-il ajouté.